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H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG - Το βιογραφικό της
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:02 - 30 Μαρ 2026

H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG - Το βιογραφικό της

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR καλωσορίζει την κυρία Maria Rita Galli, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του και αναλαμβάνει το ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου στην AKTOR LNG Α.Ε. έχοντας την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων στους  τομείς LNG και φυσικού αερίου του Ομίλου AKTOR.   

Η κυρία Galli διαθέτει μακρά εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και έρχεται στον Όμιλο AKTOR μετά από μία επιτυχημένη θητεία στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ A.E.), στον οποίο διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Η κυρία Galli ξεκίνησε την σταδιοδρομία της το 1997, στην Eni, όπου διατήρησε σημαντικές θέσεις με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και LNG, καθώς και τη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, τις θυγατρικές εξωτερικού και τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.

Το 2016 μεταπήδησε στη διεθνή εταιρεία ενεργειακών υποδομών Snam και ανέλαβε τον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπρόεδρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, από όπου συντόνισε την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA Energy Holdings, μίας κοινοπραξίας των εταιρειών Snam, Enagas και Fluxis. Στη συνέχεια, ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SENFLUGA έως την ανάληψη της διοίκησης του ΔΕΣΦΑ το 2021.

Η κυρία Galli διαθέτει master στην Πυρηνική Μηχανική από το Πολυτεχνείου του Μιλάνου.

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