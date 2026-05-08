Solidus Securities για Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €45 έως €64 με ισχυρό outlook

Σύσταση «buy» για τη μετοχή της METLEN Energy & Metals και τιμή-στόχο από 45 έως 64 ευρώ δίνει η Solidus Securities σε σημερινή (8/5) ανάλυσή της, η οποία ακολούθησε τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Με τη μετοχή να κινείται σήμερα στα 38,44 ευρώ, η χρηματιστηριακή εκτιμά περιθώριο ανόδου από 17% έως και 67%, επισημαίνοντας ότι η επένδυση απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με μεσαία έως υψηλή ανοχή ρίσκου.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το βασικό συμπέρασμα από τα αποτελέσματα είναι ότι «η ανάκαμψη είναι εδώ – και επιταχύνεται».

Για τη χρήση του 2025, η METLEN εμφάνισε:

κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 25%, στα 7,107 δισ. ευρώ,

EBITDA μειωμένα κατά 30%, στα 753 εκατ. ευρώ, λόγω εφάπαξ ζημιών που σχετίζονται με το MPP και πλέον έχουν ενσωματωθεί στο M RESET,

καθαρά κέρδη 314 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49% σε ετήσια βάση, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 2,20 ευρώ και μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή,

ίδια κεφάλαια ύψους 3,10 δισ. ευρώ και διαθέσιμη ρευστότητα 3,7 δισ. ευρώ,

ένταξη στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή:

τα έσοδα ανήλθαν στα 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα,

ο τομέας Ενέργειας διαμόρφωσε έσοδα 1,64 δισ. ευρώ (+39%),

το M RESET κατέγραψε 644 εκατ. ευρώ (+168%),

ο τομέας Μετάλλων διαμορφώθηκε στα 234 εκατ. ευρώ (+3%),

οι Υποδομές έφτασαν τα 177 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 92%,

το pipeline αποθήκευσης ενέργειας προσεγγίζει τα 2 GW,

ενώ ολοκληρώθηκε πλήρως η ενσωμάτωση του MPP στο M RESET, σηματοδοτώντας το τέλος των εφάπαξ επιβαρύνσεων.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι, παρά την ισχυρή αύξηση εσόδων, η κερδοφορία επηρεάστηκε αισθητά από τις έκτακτες ζημίες στον τομέα M Power Projects (MPP), που συνδέονται με έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Protos) και στην Πολωνία. Σύμφωνα με τη Solidus Securities, χωρίς αυτά τα έκτακτα στοιχεία, τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ξεπερνούσαν το 1 δισ. ευρώ.

Η ανάλυση υπενθυμίζει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου επικεντρώνεται στη διεθνή ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως σημειώνεται, επιβεβαίωσε την υλοποίηση του πλάνου σε όλους τους βασικούς τομείς.

Στον τομέα των σπάνιων μετάλλων, η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη της πρώτης βιομηχανικής μονάδας γαλλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η αρχική παραγωγή αναμένεται το 2027, με στόχο παραγωγής 50 τόνων ετησίως έως το 2028, ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη.

Στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας μέσω του M RESET, το pipeline αγγίζει τα 2 GW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω κοινοπραξιών με τη ΔΕΗ και τον Tsakos Group. Παράλληλα, το έργο αποθήκευσης BESS 330MW/790MWh στη Θεσσαλία προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ ολοκληρώθηκε και η πώληση χαρτοφυλακίου 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Schroders Greencoat, στο πλαίσιο του μοντέλου Asset Rotation.

Στον τομέα Άμυνας μέσω του M Technologies, λειτουργούν ήδη έξι μονάδες στον Βόλο, ενώ η εταιρεία συμμετέχει στον εξοπλισμό των φρεγατών FDI της Naval Group. Παράλληλα, υπεγράφη νέο μνημόνιο συνεργασίας για υποβρύχια και σκάφη επιφανείας, ενώ προχώρησε και σε απόκτηση νέας εγκατάστασης.

Στον τομέα Φυσικού Αερίου και Ενέργειας, η εταιρεία υπέγραψε MoU με τη Shell για προμήθεια LNG έως 1 bcm ετησίως την περίοδο 2027-2031, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Gazprom στο 30%-35%.

Για τον κλάδο αλουμινίου, η Solidus επισημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 3.400 δολάρια ανά τόνο, με ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα. Η παραγωγή έχει αντισταθμιστεί (hedged) για την περίοδο 2026-2028, ενώ βρίσκεται σε φάση commissioning πιλοτική μονάδα κυκλικής μεταλλουργίας.

Στις Υποδομές, καταγράφεται συμμετοχή 24% στο έργο ΒΟΑΚ Κρήτης στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, backlog άνω των 2,2 δισ. ευρώ για τη METKA ATE, καθώς και συμμετοχή σε έργα όπως το Casino & Hotel στο Μαρούσι, το Μουσείο Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης και ο τρικόμβος Σκαραμαγκά, όπου η εταιρεία είναι προσωρινός ανάδοχος.

Η METLEN εμφανίζει, σύμφωνα με την έκθεση, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με ίδια κεφάλαια 3,10 δισ. ευρώ και ρευστότητα 3,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση του δείκτη Net Debt/EBITDA στο 3,1x αποδίδεται αποκλειστικά στις εφάπαξ ζημίες του MPP το 2025 και στην ένταση του επενδυτικού κύκλου. Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

Η Solidus σημειώνει ότι, παρά την ανάκαμψη της μετοχής από τα χαμηλά του 2025 στα 31,90 ευρώ, η τρέχουσα αποτίμηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από την εύλογη αξία με βάση όλες τις μεθόδους αποτίμησης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως αναφέρεται, ενίσχυσε περαιτέρω τις επενδυτικές προσδοκίες.

Καταλήγοντας, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η METLEN βρίσκεται πλέον σε φάση ισχυρής επαναφοράς, με τα έκτακτα προβλήματα του 2025 να έχουν ουσιαστικά ξεπεραστεί. Η αύξηση εσόδων κατά 37% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο, η συμβολή όλων των δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη, η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού και η ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μέσω της συμμετοχής στον FTSE 100 συνθέτουν, σύμφωνα με την έκθεση, ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προφίλ με ορίζοντα 12 έως 24 μηνών.