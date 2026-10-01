Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Στον στρατηγικό ρόλο του Great Sea Interconnector (GSI) για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στη σημασία της γαλλικής συμμετοχής στο έργο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο «2nd Energy Forum» του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε τον GSI «εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας» και απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία με τη γαλλική Meridiam για την είσοδό της στο έργο.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, ενώ υποστήριξε ότι ο Great Sea Interconnector αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο ηλεκτρικό διάδρομο στην Ευρώπη.

Τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού και στην ένταξή του στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η διασύνδεση θα διευκολύνει την ενσωμάτωση μεγαλύτερου όγκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα, ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής από ΑΠΕ.

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της Meridiam για την προώθηση του έργου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για γαλλοελληνική συνεργασία με ευρωπαϊκή διάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή της Meridiam αποτέλεσε αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ωρίμασε μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις των δύο πλευρών.

«Για να ωριμάσει αυτή η συμφωνία, ήρθαμε εδώ τον Απρίλιο μαζί με τις επιχειρήσεις της Γαλλίας σε αυτόν ακριβώς τον χώρο. Στις συζητήσεις που έκανες με τον ιδρυτή της Meridiam και υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας ωρίμασε η κοινή μας βούληση να προχωρήσει η συνεργασία αυτή», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συμβολή του στην ωρίμανση της συμφωνίας με τη γαλλική πλευρά, καθώς και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Η συνεργασία με τη Nexans

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο GSI κατά την προηγούμενη περίοδο, ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με τη γαλλική Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή των ηλεκτρικών καλωδίων.

«Χάρη στη συνεργασία που έχουμε με τη Nexans, έχουμε κρατήσει το έργο ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η διατήρηση της συνεργασίας και των σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρεία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην πορεία του έργου.

Η Ελλάδα επεκτείνει το δίκτυο διασυνδέσεων

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ευρύτερα στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει, μέσω του ΑΔΜΗΕ, στις διασυνδέσεις των Ιονίων Νήσων, των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Παράλληλα, προβλέπονται νέες επενδύσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Κατά τον κ. Μανουσάκη, η ολοκλήρωση της διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου θα συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Grids Package.

Περισσότερες διασυνδέσεις στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι η κατεύθυνση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος είναι προς μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών δικτύων.

Όπως εξήγησε, οι διασυνδέσεις επιτρέπουν στις χώρες να αξιοποιούν από κοινού διαθέσιμους πόρους και εφεδρείες, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα πιθανές διαταραχές στην ηλεκτροδότηση και να ενσωματώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Παράλληλα, συμβάλλουν στην εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

«Το ηλεκτρικό σύστημα του μέλλοντος θα είναι ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο πέρα από τα εθνικά σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μανουσάκης, περιγράφοντας την κατεύθυνση προς ένα πιο ενιαίο και διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.