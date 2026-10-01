ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:15 - 01 Οκτ 2026

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στον στρατηγικό ρόλο του Great Sea Interconnector (GSI) για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στη σημασία της γαλλικής συμμετοχής στο έργο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο «2nd Energy Forum» του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε τον GSI «εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας» και απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία με τη γαλλική Meridiam για την είσοδό της στο έργο.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, ενώ υποστήριξε ότι ο Great Sea Interconnector αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο ηλεκτρικό διάδρομο στην Ευρώπη.

Τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού και στην ένταξή του στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η διασύνδεση θα διευκολύνει την ενσωμάτωση μεγαλύτερου όγκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα, ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής από ΑΠΕ.

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της Meridiam για την προώθηση του έργου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για γαλλοελληνική συνεργασία με ευρωπαϊκή διάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή της Meridiam αποτέλεσε αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ωρίμασε μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις των δύο πλευρών.

«Για να ωριμάσει αυτή η συμφωνία, ήρθαμε εδώ τον Απρίλιο μαζί με τις επιχειρήσεις της Γαλλίας σε αυτόν ακριβώς τον χώρο. Στις συζητήσεις που έκανες με τον ιδρυτή της Meridiam και υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας ωρίμασε η κοινή μας βούληση να προχωρήσει η συνεργασία αυτή», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συμβολή του στην ωρίμανση της συμφωνίας με τη γαλλική πλευρά, καθώς και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Η συνεργασία με τη Nexans

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο GSI κατά την προηγούμενη περίοδο, ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με τη γαλλική Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή των ηλεκτρικών καλωδίων.

«Χάρη στη συνεργασία που έχουμε με τη Nexans, έχουμε κρατήσει το έργο ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η διατήρηση της συνεργασίας και των σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρεία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην πορεία του έργου.

Η Ελλάδα επεκτείνει το δίκτυο διασυνδέσεων

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ευρύτερα στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει, μέσω του ΑΔΜΗΕ, στις διασυνδέσεις των Ιονίων Νήσων, των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Παράλληλα, προβλέπονται νέες επενδύσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Κατά τον κ. Μανουσάκη, η ολοκλήρωση της διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου θα συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος και μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Grids Package.

Περισσότερες διασυνδέσεις στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι η κατεύθυνση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος είναι προς μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών δικτύων.

Όπως εξήγησε, οι διασυνδέσεις επιτρέπουν στις χώρες να αξιοποιούν από κοινού διαθέσιμους πόρους και εφεδρείες, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα πιθανές διαταραχές στην ηλεκτροδότηση και να ενσωματώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Παράλληλα, συμβάλλουν στην εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

«Το ηλεκτρικό σύστημα του μέλλοντος θα είναι ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο πέρα από τα εθνικά σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μανουσάκης, περιγράφοντας την κατεύθυνση προς ένα πιο ενιαίο και διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 18:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί
Πολιτική

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»
Ειδήσεις

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας
Ειδήσεις

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας

Ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας – Βουλγαρίας: Επαναπατρίζονται 48 κειμήλια μετά από έναν αιώνα
Πολιτική

Ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας – Βουλγαρίας: Επαναπατρίζονται 48 κειμήλια μετά από έναν αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:15

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 18:04

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Πολιτική
01/10/2026 - 18:04

Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Magazino
01/10/2026 - 17:52

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/10/2026 - 17:48

Τάδε έφη Κίμπερλι

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Magazino
01/10/2026 - 17:41

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Countdown για το πολυαναμενόμενο γαστρονομικό φεστιβάλ της χρονιάς

Πολιτική
01/10/2026 - 17:35

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
01/10/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Πολιτική
01/10/2026 - 17:09

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Ειδήσεις
01/10/2026 - 17:06

Κομισιόν: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για ΧΥΤΑ – «Καμπανάκι» για καθυστερήσεις πληρωμών στα νοσοκομεία

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 16:58

Wall Street: Η τεχνολογία στηρίζει τους δείκτες παρά τις πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 16:52

ΕΣΑ: «Όχι άλλη μία χαμένη ευκαιρία» - 120 δόσεις για πραγματική ανάσα στην αγορά

Πολιτική
01/10/2026 - 16:45

Μιχελογιαννάκης: Επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ μετά από 14 χρόνια – Πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες

Υγεία
01/10/2026 - 16:43

ΟΠΑΝΔΑ: «Η Ψυχική Υγεία Έχει Φωνή» - Διήμερο Φεστιβάλ 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Ειδήσεις
01/10/2026 - 16:32

ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών ετών οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
01/10/2026 - 16:21

Πεσκόφ: Θα μπορούσαμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 16:15

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Υγεία
01/10/2026 - 15:59

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δράση ευαισθητοποίησης στην Παγκόμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1/10)

Οικονομία
01/10/2026 - 15:53

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Πληθωρισμός άνω του 3% και ανάπτυξη 1,9% – Περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια

Ειδήσεις
01/10/2026 - 15:31

Γαλλία: Αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 15:30

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή

Ανεμοδείκτης
01/10/2026 - 15:22

Λίγο πριν την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιος θέλει εντάσεις με τους Αμερικανούς;

Πολιτική
01/10/2026 - 15:10

Γερουλάνος: Εμείς θέλουμε πολίτες που στέκουν περήφανα στα πόδια τους - Η ΝΔ τους θέλει εξαρτημένους

Πολιτική
01/10/2026 - 15:02

Μητσοτάκης για Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Έως 160 δωρεάν ωφελούμενοι την ημέρα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
01/10/2026 - 15:00

MEGA BROKERS: Με εξαγορά της Deal Insurance ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη

Οικονομία
01/10/2026 - 14:57

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια σχεδόν €13 δισ. προς 46.000 επιχειρήσεις - Το 77% σε ΜμΕ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:54

Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία - Πάνω από 600 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Πολιτική
01/10/2026 - 14:53

Απάντηση Μαρινάκη στην Τουρκία για το καλώδιο: Δεν τίθεται θέμα άδειας – Το έργο θα προχωρήσει κανονικά

Πολιτική
01/10/2026 - 14:36

Τσουκαλάς: Οι 120 δόσεις που έφερε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ