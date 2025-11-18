ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φορολογία πλοίων: Οι αλλαγές με το νέο νομοσχέδιο
Ναυτιλία
21:43 - 18 Νοε 2025

Φορολογία πλοίων: Οι αλλαγές με το νέο νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τα άρθρα 198 έως και 202 του νέου Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση επέρχονται οι αλλαγές στη φορολογία πλοίων.

Κεντρικός πυλώνας του νέου πλαισίου είναι η αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού του φόρου για τα πλοία δεύτερης κατηγορίας (άρθρο 198). Προβλέπεται νέα κλίμακα βάσει κόρων (GRT), θέσπιση ελάχιστου φόρου, εκτεταμένη αναδιάρθρωση των συντελεστών ανά κατηγορία πλοίου και διαφοροποιήσεις για επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, τουριστικά ημερόπλοια, ταχύπλοα, ρυμουλκά, ερευνητικά, αλιευτικά και ειδικά πλοία. Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένες μειώσεις για φορτηγά και επιβατηγά, ενώ μπαίνει τέλος στη μείωση λόγω ακινησίας για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Με το άρθρο 199, ορίζεται ότι μόνο τα πλοία με πραγματικό μηδενικό συντελεστή απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης, αποσαφηνίζοντας μια περιοχή, που προκαλούσε ερμηνευτικές ασάφειες.

Το άρθρο 200 φέρνει σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες μεταβίβασης ή υποθήκευσης πλοίων: προϋπόθεση πλέον για οποιαδήποτε καταχώριση στο νηολόγιο είναι η πλήρης εξόφληση όλων των σχετικών φόρων (φόρος και εισφορά του ν. 27/1975, φόρος αμοιβών πληρωμάτων, τέλος άρθρου 57 ν. 4646/2019). Ενισχύονται επίσης οι κανόνες για τον νέο πλοιοκτήτη, ο οποίος αναλαμβάνει αυτομάτως φορολογική υποχρέωση από την ημέρα μεταβίβασης.

Το άρθρο 201 ενισχύει τον μηχανισμό φορολόγησης των πλοίων υπό ξένη σημαία, εξομοιώνοντας τη διαδικασία δήλωσης και καταβολής φόρου με εκείνη των ελληνικών. Παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης φόρων χωρητικότητας που έχουν καταβληθεί στο εξωτερικό, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, καθώς και καθορισμός του τρόπου καταλογισμού όταν η διαχείριση ανατίθεται εντός του έτους σε ελληνική εταιρεία.

Τέλος, το άρθρο 202 προβλέπει ότι οι απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου 13 του ν. 27/1975 δεν εφαρμόζονται πλέον σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία και πλοιάρια αναψυχής, καθώς και σε τουριστικά ημερόπλοια — με μοναδική εξαίρεση την ειδική απαλλαγή για πλοία δεύτερης κατηγορίας.

Συνολικά, το νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει πλήρως το καθεστώς φορολόγησης πλοίων, να αντιμετωπίσει παλαιά κενά, να περιορίσει τις ασάφειες και να προσαρμόσει τη φορολογική βάση στις σημερινές ανάγκες της ναυτιλιακής δραστηριότητας και της αγοράς αναψυχής.

Ο αντίκτυπος εστιάζει στα εξής σημεία:

-Διεύρυνση της φορολογικής βάσης στον τομέα της αναψυχής.

-Τερματισμός ανάλογων διευκολύνσεων που ίσχυαν ιστορικά για μεγάλο μέρος του κλάδου.

-Νέα δεδομένα για εταιρείες charter, ιδιοκτήτες τουριστικών ημεροπλοίων και ιδιωτικών yachts.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ορόσημο για τον e-ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άνω των 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων
Εργασιακά

Ορόσημο για τον e-ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άνω των 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων

Ο Τραμπ «αθώωσε» τον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι - «Αντάλλαγμα» επενδύσεις $1 τρισ.
Ειδήσεις

Ο Τραμπ «αθώωσε» τον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι - «Αντάλλαγμα» επενδύσεις $1 τρισ.

MSD: Η συμβολή της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση των καρκίνων πνεύμονα και μαστού
Υγεία

MSD: Η συμβολή της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση των καρκίνων πνεύμονα και μαστού

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Υγεία

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney
Ειδήσεις

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές
Ειδήσεις

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ