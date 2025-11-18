Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο στην εταιρεία Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ

Πρόστιμο 5000 ευρώ επέβαλλε σήμερα (18/11) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1070η/18.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου € 5.000 στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε., λόγω παράβασης του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2020 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 5, 9 και 16, καθώς και λόγω παράβασης του άρθρου 1(γ) της 8/754/14.4.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 12Α/889/31.8.2020».