Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενισχύονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα – Παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες

Αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι συνεχίζουν να δηλώνουν οι αγρότες, με τα μπλόκα – ειδικά αυτό της Νίκαιας και του Ε65 – να ενισχύονται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέα μπλόκα εν αναμονή των αποφάσεων για κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών, αλλά και το συμβολικό κλείσιμο λιμανιών.

Νωρίς το μεσημέρι σήμερα (3/12) προκλήθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθεια των πρώτων να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Πιο αναλυτικά, μετά τις 12:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μαζί με εκπροσώπους εργατικών σωματείων του νομού Σερρών συγκεντρώθηκαν – μετά από απόφαση που ελήφθη χθες – στον κόμβο Λευκώνα και έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας, φτάνοντας μέχρι το τελωνείο Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, άλλοι συνάδελφοί τους έχουν αποφασίσει να κινηθούν στον κόμβο Κερδυλλίων.

Ακόμη, μικροένταση σημειώθηκε – όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ – και στον κόμβο Κιάτου, καθώς αγρότες της Κορινθίας κατεβαίνουν πεζή την Αθηνών – Πατρών.

Εν τω μεταξύ, στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Από χθες (2/12), μάλιστα, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, το μπλόκο, το οποίο στήθηκε τη Δευτέρα (1/12), παραμένει σε ισχύ, ενώ αγρότες της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα βρίσκονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Στην είσοδο της Χαλκηδόνας, δε, παραμένει επίσης από τη Δευτέρα (1/12) το μπλόκο επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Ακόμη, λίγο πριν τις 10:30 το πρωί σήμερα (3/12) έφτασαν αγρότες από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας στον κόμβο Νησελλίου και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Επίσης, στην Ημαθία, στον κόμβο Κουλούρας, βρίσκονται από χθες αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν χθες και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ' αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Θεσσαλία: Τουλάχιστον 4.000 στους δρόμους

Στο μπλόκο του ε65 παραμένουν οι αγρότες από την Καρδίτσα, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς με νέα τρακτέρ από άλλα χωριά του ίδιου νομού, αλλά και από αγρότες γειτονικών νομών.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο - διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι στήθηκε νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά, ενώ το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας ενισχύεται διαρκώς με την εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και σήμερα.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.