Μήνυμα Μητσοτάκη σε μπλόκα: Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμό από μία κομματική μειοψηφία - Οι κυβερνητικές προτάσεις

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες και τριάντα λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο και το ρεύμα. Παράλληλα, στο μήνυμα του, αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν θα ανεχθούμε μία κομματική μειοψηφία να εκβιάζει ανοικτά την κοινωνία».

Στη δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την συνάντηση, ανακοίνωσε νέο ηλεκτρικό τιμολόγιο για τους Έλληνες αγρότες που θα είναι το φτηνότερο στην Ευρώπη. Σε αυτό σήμερα εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και αποδεικνύονται συνεπείς επί ένα χρόνο. Επίσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει: «Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι “χτυπήθηκαν” από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Σε καλό κλίμα η συνάντηση αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη και αγρότες

Κυβερνητικά στελέχη, κατά την έξοδό τους από το Μέγαρο Μαξίμου, δήλωσαν ότι «υπήρξαν βελτιώσεις» στα θέματα που τέθηκαν, ενώ αναμένονται οι επίσημες εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, καθώς και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα λόγω της νόσου.

Η συνάντηση θα συνεχιστεί με επαφές των εκπροσώπων των αγροτών με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος όλα τα ζητήματα. Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 25 άτομα, με την παρουσία αγροτών από τα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα των διαβουλεύσεων.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση ήταν «ουσιαστική και ειλικρινής», με συζήτηση τόσο για τα άμεσα όσο και για τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στα θέματα που τέθηκαν περιλαμβάνονται:

Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νέοι αγρότες

Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

Πράσινη μετάβαση

Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασικά και οικολογικά σχήματα

Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

Ενίσχυση θερμοκηπίων

Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

Εργάτες γης

ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

Εκπαίδευση αγροτών

Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

Τιμές φυτοφαρμάκων

Ευλογιά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φυτική παραγωγή της Κρήτης, με τον κ. Ορφανουδάκη να εκπροσωπεί την περιοχή μαζί με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά το τέλος της σύσκεψης στο Μαξίμου, η συνάντηση ήταν μαραθώνια, αλλά δόθηκε η δυνατότητα να τεθούν αναλυτικά όλα τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών του νησιού.

«Ο πρωθυπουργός, ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη σημασία της φυτικής παραγωγής της Κρήτης και δεσμεύτηκαν ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η κλιματική αλλαγή και οι εργάτες γης», ανέφερε ο κ. Ορφανουδάκης.

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συζήτηση. Από την πλευρά μας, το έργο μας το κάναμε. Τώρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα υλοποιηθούν», κατέληξε.

Μητσοτάκης: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία δήλωσε με νόημα ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, αφήνοντας αιχμές για όσους δεν προσήλθαν στο διάλογο, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να βρεθεί λύση στον πρωτογενή τομέα.