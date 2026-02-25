ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις €18.3 εκατ. σε 8.480 δικαιούχους

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αποζημιώσεις αγγίζουν συνολικά τα €18,3 εκατ. και αφορούν 8.480 δικαιούχους.
Ακόμη, αποζημιώσεις θα δοθούν και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους €387 χιλ. σε 168 δικαιούχους.
Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται καταληκτικά, ότι ο ΕΛ.Γ.Α., συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.