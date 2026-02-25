ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις €18.3 εκατ. σε 8.480 δικαιούχους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:54 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Κώστας Τσιάρας, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό σε παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του έτους 2025.  

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αποζημιώσεις αγγίζουν συνολικά τα €18,3 εκατ. και αφορούν 8.480 δικαιούχους.

Ακόμη, αποζημιώσεις θα δοθούν και για ζημίες, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους €387 χιλ. σε 168 δικαιούχους.

Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται καταληκτικά, ότι ο ΕΛ.Γ.Α., συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.

