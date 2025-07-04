Δημήτρης Παπαδόπουλος στο PS Blog: «Μεγάλωσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά ως Πόντιος, έμαθα να επιβιώνω»

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Off The Record” του PS Blog έχει… επετειακό χαρακτήρα, καθώς ανήμερα της κατάκτησης του EURO 2004, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αποκαλύπτει στην κάμερα όσα τον καθόρισαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Μιλά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε ως παιδί Ποντίων προσφύγων, αφού η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το μέρος που γνώριζε ως πατρίδα, το Ουζμπεκιστάν, για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Εξιστορεί την πορεία του από τα πρώτα βήματα στον Ακράτητο, την ποδοσφαιρική εμπειρία του στην Αγγλία και την καταξίωσή του με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναπολεί τις στιγμές που έζησε με την Εθνική Ομάδα, φτάνοντας ως την κορυφή της Ευρώπης.

Παράλληλα, περιγράφει ένα αξέχαστο περιστατικό με Έλληνα φίλαθλο στην Πορτογαλία, αποκαλύπτει τι επάγγελμα θα ακολουθούσε αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, μιλά ποντιακά, θυμάται ποιο τραγούδι ήταν η μεγαλύτερη «επιτυχία» στα αποδυτήρια της Εθνικής και διαλέγει ένα ματς το οποίο θα ήθελε να ζήσει ως θεατής από την εξέδρα.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του στη Μαρία Κουβέλη στο νέο επεισόδιο του “Off The Record” του PS Blog και περιγράφει όσα συνέβησαν στη ζωή του, περπατώντας στα μέρη που τον σημάδεψαν, το γήπεδο «Γιάννης Παθιακάκης» στα Άνω Λιόσια και το «Απόστολος Νικολαΐδης» της Λεωφόρου.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |