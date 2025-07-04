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Τελεσίγραφο Τραμπ: Στέλνει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους για δασμούς έως 70%
Ειδήσεις
15:50 - 04 Ιουλ 2025

Τελεσίγραφο Τραμπ: Στέλνει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους για δασμούς έως 70%

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρχίσει να στέλνει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους από σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου, καθορίζοντας μονομερείς δασμολογικούς συντελεστές, τους οποίους, όπως είπε, οι χώρες θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν από την 1η Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το Bloomber, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι περίπου «10 ή 12» επιστολές θα σταλούν την Παρασκευή, ενώ επιπλέον επιστολές θα έρθουν τις επόμενες ημέρες».

«Νομίζω ότι μέχρι την 9η (Ιουλίου) θα έχουν καλυφθεί πλήρως», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προθεσμία της 9ης Ιουλίου που είχε αρχικά θέσει στις χώρες να συνάψουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ για να αποφύγουν υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει. «Θα κυμαίνονται σε αξία ίσως από 60 ή 70% έως 10 και 20%», πρόσθεσε.

Η ανώτερη βαθμίδα αυτού του εύρους, εάν επισημοποιηθεί, θα είναι υψηλότερη από τους δασμούς που ο πρόεδρος περιέγραψε αρχικά κατά την παρουσίαση της «Ημέρας Απελευθέρωσης» στις αρχές Απριλίου. Αυτοί κυμαίνονταν από έναν βασικό δασμό 10% για τις περισσότερες οικονομίες έως ένα μέγιστο 50%. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επιβαρύνονταν με δασμούς ή αν αυτό σήμαινε ότι ορισμένα αγαθά θα φορολογούνταν με υψηλότερο συντελεστή από άλλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι χώρες «θα αρχίσουν να πληρώνουν την 1η Αυγούστου. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Αυγούστου».

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