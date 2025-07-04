Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ την Κυριακή (6/7)

Στη συνδιάσκεψη θα απευθύνει ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Το πρόγραμμα:
11:30 Χαιρετισμός Ανδρέα Σπυρόπουλου, Γραμματέα Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
11:45 Χαιρετισμός Γιώργου Τσούμα, Συντονιστή Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
12:00 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
12:30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών νεολαιών ελληνικών κομμάτων & σοσιαλιστικών - σοσιαλδημοκρατικών νεολαιών εξωτερικού
13:00 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης
14:30 Θεματική Ενότητα "Παιδεία, το εθνικό μας στοίχημα"
15:30 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης
17:00 Θεματική Ενότητα "Είναι οι ανισότητες, Boomer"
18:00 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης
19:30 Θεματική Ενότητα "Είναι η Δημοκρατία βιώσιμη σήμερα;"
20:30 Συμπεράσματα-Γιώργος Τσούμας, Συντονιστής Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής