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Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ την Κυριακή (6/7)
Πολιτική
15:49 - 04 Ιουλ 2025

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ την Κυριακή (6/7)

Reporter.gr Newsroom
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Με σύνθημα «έχεις φωνή, δυνάμωσε την!» διοργανώνεται την Κυριακή (6/7) η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο ΣΕΦ (Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη).  

Στη συνδιάσκεψη θα απευθύνει ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρόγραμμα:

11:30 Χαιρετισμός Ανδρέα Σπυρόπουλου, Γραμματέα Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

11:45 Χαιρετισμός Γιώργου Τσούμα, Συντονιστή Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

12:00 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

12:30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών νεολαιών ελληνικών κομμάτων & σοσιαλιστικών - σοσιαλδημοκρατικών νεολαιών εξωτερικού

13:00 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης

14:30 Θεματική Ενότητα "Παιδεία, το εθνικό μας στοίχημα"

15:30 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης

17:00 Θεματική Ενότητα "Είναι οι ανισότητες, Boomer"

18:00 Τοποθετήσεις μελών Συνδιάσκεψης

19:30 Θεματική Ενότητα "Είναι η Δημοκρατία βιώσιμη σήμερα;"

20:30 Συμπεράσματα-Γιώργος Τσούμας, Συντονιστής Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2025 - 16:07
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