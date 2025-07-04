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Γερμανία: Διαπραγματεύεται την αγορά πυραύλων Patriot για την Ουκρανία
Ειδήσεις
15:59 - 04 Ιουλ 2025

Γερμανία: Διαπραγματεύεται την αγορά πυραύλων Patriot για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot για την Ουκρανία, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τις αποστολές ορισμένων κρίσιμων όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 30 πυραύλων αεράμυνας Patriot, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters αυτή την εβδομάδα, λόγω των χαμηλών αποθεμάτων, προκαλώντας προειδοποιήσεις από το Κίεβο ότι αυτό θα αποδυναμώσει την ικανότητά του να αμυνθεί.

«Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καλυφθεί αυτό το κενό των Patriot», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι μια από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η αγορά των πυραύλων Patriot στις Ηνωμένες Πολιτείες και η αποστολή τους στο Κίεβο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πράγματι διεξάγονται εντατικές συζητήσεις για το θέμα αυτό», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανία έχει στείλει τρία από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα από τα στρατιωτικά της αποθέματα στην Ουκρανία, και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μια πρωτοβουλία για την απόκτηση περισσότερων αποθεμάτων.

Ο Πιστόριους αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτό το μήνα για συνομιλίες με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία του, καθώς και με τις παραγωγικές δυνατότητες, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. «Φυσικά, αυτά τα θέματα θα βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Πιστόριους έχει προτείνει την αγορά συστημάτων Patriot που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν για να παρακαμφθούν οι μακροχρόνιοι χρόνοι παράδοσης και να διασφαλιστεί η γρήγορη παράδοσή τους στην Ουκρανία.

Η Γερμανία έχει παράσχει συνολικά 38 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

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