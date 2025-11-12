Ο Μαραθώνιος δεν είναι αγώνας, είναι συναίσθημα: Δείτε την ιστορία του Μάριου Σαρέλλα που εμπνέει (vid.)
15:05 - 12 Νοε 2025

Ο Μαραθώνιος δεν είναι αγώνας, είναι συναίσθημα: Δείτε την ιστορία του Μάριου Σαρέλλα που εμπνέει (vid.)

Reporter.gr Newsroom
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι μια δοκιμασία ψυχής. Μια δοκιμασία που τη ζει κανείς με όλες του τις αισθήσεις. Χιλιάδες δρομείς γράφουν κάθε χρόνο ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ιστορία, κουβαλώντας κατά μήκος της διαδρομής διαφορετικά βιώματα που τους οδήγησαν στην αφετηρία.

Ο στόχος διαφορετικός για όλους. Άλλοι θέλουν απλώς να τερματίσουν, άλλοι κυνηγούν κάποιο ρεκόρ και άλλοι τρέχουν για να εμπνεύσουν ακόμα περισσότερους. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και ο Μάριος Σαρέλλας, ένας δρομέας με προβλήματα όρασης που μέσα από τη συμμετοχή του στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποδεικνύει πως η ζωή δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε αλλά κυρίως όσα τολμάμε, όσα αισθανόμαστε και όλα όσα μας αγγίζουν.

Κρατώντας από το χέρι τον συνοδό του, Μιχάλη Κωνσταντινίδη, τερματίζοντας με ένα πλατύ χαμόγελο τη διαδρομή των 10χλμ ΟΠΑΠ στο Καλλιμάρμαρο, ο Μάριος έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα προς όλους τους δρομείς «σημασία δεν έχει το πώς βιώνεις τη διαδρομή, αλλά το τι συναισθήματα σου προκαλεί».

Ο ΟΠΑΠ, ως Μεγάλος Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου, στηρίζει εκείνους που κάνουν το αδύνατο δυνατό και γι αυτό προβάλλει την ιστορία του Μάριου μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με την ιστορία του Μάριου:

{https://youtube.com/shorts/cWiJth8JVsI?si=UEhaUjCji0ocGhEM}

Πώς μπορείτε να γίνετε εθελοντές δρομείς – συνοδοί σε άτομα με προβλήματα όρασης

Ο Μάριος έχει δημιουργήσει την ομάδα “Guides for running Greece”, μια ομάδα σύνδεσης εθελοντών δρομέων με άτομα που έχουν οπτική αναπηρία. Στόχος είναι ακόμα περισσότεροι συνάνθρωποί μας με προβλήματα όρασης να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βγουν στον δρόμο και να ζήσουν τη χαρά του αθλητισμού.

sarellas_002a7.jpg

Μπορείτε να βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/people/Guides-for-running-Greece/61574892628182/

