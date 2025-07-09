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ΕΑΕΕ - ΔΠΘ: Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας τους
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
14:36 - 09 Ιουλ 2025

ΕΑΕΕ - ΔΠΘ: Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας τους

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς διάρκειας υπέγραψε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) την Τετάρτη 9 Ιουλίου.

H συνεργασία των δύο φορέων επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τον ασφαλιστικό κλάδο και τις προοπτικές καριέρας σε αυτόν κυρίως μέσα από ενημερωτικές ημερίδες στελεχών του κλάδου
  • διασύνδεση με την αγορά εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές κυρίως μέσω πρακτικής άσκησης και συμμετοχής των φοιτητών σε εκδηλώσεις της ΕΑΕΕ κοινές δράσεις κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες αφορούν κυρίως την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ασφάλιση και
  • στήριξη εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών δράσεων, όπως είναι τα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την ασφαλιστική αγορά.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Φώτιος Μάρης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την ΕΑΕΕ αναδεικνύει την εξωστρέφεια του ιδρύματός μας, το οποίο βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας, δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και παραγωγικού τομέα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ανάπτυξη της ερευνητικής μας δραστηριότητας».

Από πλευράς της ΕΑΕΕ, ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σχολίασε: «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της ασφαλιστικής αγοράς με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Ως κλάδος, θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά παρόντες στην πανεπιστημιακή κοινότητα και κοντά στους φοιτητές, τους αυριανούς επαγγελματίες του κλάδου μας. Η επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και τον ανοιχτό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι κρίσιμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα».

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