Διαψεύδει ο Λαφαζάνης τον Παυλόπουλο - Τι είπε για Τσίπρα, Πούτιν και δραχμή

Ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε την Τετάρτη (9/7) στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 και μεταφέρθηκε μεταξύ άλλων για την κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 2015 και τάχθηκε υπέρ της δημοσίευσης των πρακτικών, ενώ είπε ότι δόθηκαν επιλεκτικά στη δημοσιότητα κάποια αποσπάσματα. Μάλιστα δήλωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας "εξωράισε" την εικόνα της σύσκεψης.

"Όλοι αυτοί που μετείχαν στη σύσκεψη, με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, αυτό που όφειλαν να κάνουν ήταν να εφαρμόσουν πλήρως και στο ακέραιο τη λαϊκή βούληση όπως αυτή καταγράφηκε στο δημοψήφισμα. Εκεί έγινε μια σύσκεψη που δεν είχε αυτό το στόχο, την εφαρμογή της βούλησης του ελληνικού λαού αλλά την παραχάραξη της βούλησης του λαού όπως έγινε και με το κοινό ανακοινωθέν", είπε.

Ο Π. Λαφαζάνης τόνισε ακόμα πως το δημοψήφισμα δεν συνδέθηκε με καμία βοήθεια από τη Ρωσία. "Αυτά είμαι μυθεύματα του Προκόπη Παυλόπουλου", είπε χαρακτηριστικά. "Είτε τα έβγαλε από το μυαλό του, είτε τα θεώρησε ως δεδομένα είτε του τα εμφύσησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα", τόνισε. "Η Ρωσία ουδέποτε είπε θα βοηθήσει την Ελλάδα για να βγει από την Ευρωζώνη και ο Αλέξης Τσίπρας δεν ζήτησε βοήθεια από τη Ρωσία", εξήγησε.

Σχετικά με το τηλεφώνημα με τον Πούτιν

Όπως διηγήθηκε ο Π. Λαφαζάνης μιλώντας στον Status FM 107.7, το τηλεφωνικό ραντεβού με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε κλειστεί από την προηγούμενη ημέρα, και πριν βγουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για τις 12.00, την ώρα που είχε ξεκινήσει η σύσκεψη. "Ούτε μπήκα στη σύσκεψη, ούτε τον ειδοποίησα εγώ για το τηλέφωνο. Τον ενημέρωσε η γραμματέας του. Δεν ήμουν εκεί για να «εισβάλω» στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Εγώ πήγα στο Προεδρικό μέγαρο, γιατί στο τηλεφώνημα αυτό ήταν πιθανό να τεθούν ζητήματα σχετικά με τον αγωγό «South Stream» και για τον λόγο αυτό ο Τσίπρας μου ζήτησε να είμαι εκεί. Δεν χρειάστηκε να παρέμβω και δεν ήμουν παρών για να γνωρίζω τι διημείφθη. Και ούτε με ενημέρωσε ο Τσίπρας για το τι συζήτησαν", τόνισε. "Εγώ δεν είμαι εισβολέας. Εισβολέας είμαι στην πολιτική τους", είπε.

Τελικά ζητήθηκαν χρήματα από τη Ρωσία;

"Σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκε από τη Ρωσία, ούτε αναμίχθηκε στο Grexit", διευκρίνισε ο Π. Λαφαζάνης. "Αυτό που ενδιαφερόταν η Ρωσία ήταν να γίνει συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού", είπε. Ο ίδιος ωστόσο είπε πως σε σχέση με τον αγωγό, πρότεινε μια βοήθεια από τη Ρωσία της τάξης των 3 δις. "Αυτό που έγινε όταν πήγαμε στην Αγία Πετρούπολη και υπογράψαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνίαγια να περάσει ο αγωγός με ρώσικο φυσικό αέριο από την Ελλάδα, ήταν μια συζήτησηγια το πως σε μια δύσκολη φάση για την Ελλάδαθα μπορούσε να στηριχθεί κάπως από μια χρηματοδοτική ένεση από τη Ρωσία", είπε. Μια τέτοια χρηματοδότηση ωστόσο δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί απαγορεύεται ρητά από το μνημόνιο, να δανειστεί η Ελλάδα από τρίτο χωρίς την άδεια της τρόικας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ποτέ δε φτάσαμε στο σημείο να ζητήσουμε κοπή νομίσματος ενώ χαρακτήρισε σχιζοφρένεια τις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι ήθελε να εισβάλει στο νομισματοκοπείο.

"Τσακωνόμασταν με τον Τσίπρα πολλές φορές με άγρια μορφή"

Ο κ. Λαφαζάνης είπε πως πίεζε τον Αλέξη Τσίπρα να θέσει στη διαπραγμάτευση την έξοδο από την Ευρωζώνη. "Τσακωνόμασταν με τον Τσίπρα πολλές φορές με άγρια μορφή του έλεγα να θέσει την έξοδο από ευρώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων", είπε. "Αυτό ήταν η αντιπαράθεση που είχα εγώ συνεχώς με τον Τσίπρα, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι διαφορετικόσε όφελος της χώρας από τις Βρυξέλεςαν δεν βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεωνκαι όχι ως μπλόφα, ως ρεαλιστική εναλλακτική λύση, την έξοδό μας από το ευρώ", είπε.

"Τους εξαπάτησε ο Τσίπρας"

"Βεβαίως τους εξαπάτησε ο Τσίπρας", δήλωσε για τους πολιτικούς αρχηγούς ο Π. Λαφαζάνης. "Ο Τσίπρας είπε στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων ότι επειδή φοβούνται πως θα δώσουν μια εξουσιοδότηση στο τρίτο μνημόνιο που θα υπέγραφε ο Τσίπρας και ο Τσίπρας μετά ακριβώς θα αξιοποιήσει αυτήν την εξουσιοδότηση και την ψήφο τους στη βουλή για να πάει τη χώρα σε εκλογές και έτσι να πάει την αντιπολίτευση με ψηφισμένο το πρόγραμμά του της νέας τετραετίας. Όταν έχεις ψηφίσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα τετραετία, που ήταν το τρίτο μνημόνιο, τότε τι νόημα έχει να διεκδικείς εσύ;", είπε. "Εγώ έλεγα σε όλους, ότι σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας, θα σας πάρει την ψήφο και μετά θα σας πάει και σε εκλογές για να σας ρημάξει", τόνισε.

Το Plan B

"Το Plan B ήταν να περάσουμε με γέφυρα από το Ευρώ στη Δραχμή, είπε ο . Λαφαζάνης. "Δεν ήταν χρεοκοπημένη πλέον η χώρα, θα μπορούσε να σταθεί μόνη της στα πόδια της με την κοπή νέου νομίσματος. Το ισοζύγιο πληρωμών ήταν ισοσταθμισμένο τότε -ένα καλό που ήταν και το μνημόνιο εδώ που τα λέμε", είπε. "Η Ελλάδα θα πέρναγε μια δύσκολη φάση σε ένα αρχικό στάδιο φυσικά. Η μετάβαση αυτή δεν θα ήταν κάτι το απλό αλλά συν τω χρόνω θα μπορούσαμε ορθοποδήσουμε", τόνισε.