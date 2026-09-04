ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
Οικονομία
18:59 - 04 Σεπ 2026

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα νέο, πιο οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές εγκαινιάζουν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, με τη θεσμοθετημένη  ιδιότητα του Συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα που συνδέονται με την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στα γραφεία του ΣΕΒΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Θέμης Σαρασίδης, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων, με πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και πιο στοχευμένο σχεδιασμό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, ως το κατεξοχήν αρμόδιο θεσμικό όργανο για τη χάραξη και υλοποίηση της διεθνούς πολιτικής της χώρας μας, προσεγγίζουν την εξωστρέφεια ως κορυφαία προτεραιότητα.

Επιπλέον, το νέο Μνημόνιο επιβεβαιώνει ότι η έννοια της εξωστρέφειας συνδέεται άμεσα με την ελληνική οικονομία, τη διεθνή επιχειρηματικότητα και την αύξηση των εξαγωγών. Τομείς στους οποίους ο ΣΕΒΕ κατέχει πολύτιμη και πολλαπλά χρήσιμη εμπειρία.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημονίου, ΥΠΕΞ και ΣΕΒΕ συμφωνούν στην από κοινού υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες αφορούν: α) στην εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές-στόχους, β) τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών, γ) συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών, οι οποίες επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως πχ μέσω της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΒΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και τον ΣΕΒΕ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι «ο ΣΕΒΕ υπήρξε διαχρονικά ένας πόλος γνώσης και δυναμισμού, ένας αξιόπιστος και πρόθυμος σύμμαχος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην προσπάθεια στήριξης των εξαγωγών μας. Ωστόσο, με το Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα, ο δεσμός ανάμεσα στο ΥΠΕΞ και τον ΣΕΒΕ γίνεται πιο ισχυρός και πιο δημιουργικός από ποτέ. Αξιοποιώντας την εμπειρία, αλλά και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε αμφότεροι, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ΣΕΒΕ προχωρούμε μαζί, σε μια κοινή πορεία προς την εκπλήρωση ενός μεγάλου εθνικού οράματος: Της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Για να ανεβάσουμε μαζί την Ελλάδα της ποιοτικής και καινοτόμου παραγωγικότητας όσο πιο ψηλά γίνεται στις διεθνείς αγορές, όσο πιο ψηλά αξίζει στην πατρίδα μας».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Θέμης Σαρασίδης, δήλωσε: «Για μια επιχείρηση που θέλει να βγει στις διεθνείς αγορές, η σωστή πληροφόρηση, οι κατάλληλες επαφές και η γνώση της κάθε αγοράς μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη στενότερη συνεργασία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών: να ενώσουμε την εμπειρία και την άμεση επαφή του ΣΕΒΕ με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με το ισχυρό δίκτυο οικονομικής διπλωματίας που διαθέτει η χώρα μας. Τα Γραφεία ΟΕΥ αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Από την πλευρά μας, γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες, τις δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια που συναντούν οι εξαγωγείς στην πράξη. Η aκόμη πιο συστηματική σύνδεση αυτών των δύο πλευρών μπορεί να μας βοηθήσει να ανοίξουμε περισσότερες πόρτες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Επιχειρήσεις

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου
Ειδήσεις

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου
Ειδήσεις

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

ΣΕΒΕ προς Πρωθυπουργό: Έξι προτεραιότητες για τις εξαγωγές - Να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
Επιχειρήσεις

ΣΕΒΕ προς Πρωθυπουργό: Έξι προτεραιότητες για τις εξαγωγές - Να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
04/09/2026 - 20:15

ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων – Υπολείπονται €2,5 δισ. για το λειτουργικό κόστος

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed

Magazino
04/09/2026 - 19:50

Ο διχασμός στα σχολεία για τα smartphones: Λύνουν το πρόβλημα οι κλειδωμένες θήκες;

Ειδήσεις
04/09/2026 - 19:44

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 19:25

Εβροφάρμα: Διανομή μερίσματος €0,05/μτχ από 22 Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 19:25

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Υγεία
04/09/2026 - 19:13

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

Οικονομία
04/09/2026 - 18:59

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 18:56

Τσάφος σε ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου – Τι συζητήθηκε στην Task Force

Magazino
04/09/2026 - 18:40

Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Οικονομία
04/09/2026 - 18:30

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Να καθαρίσει το τοπίο στις αγροτικές πληρωμές – Στο επίκεντρο MyAGRO και ψηφιοποίηση

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 18:14

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 18:07

O Τραμπ απειλεί με εμπορικό «μπλόκο» αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 17:56

«Κλείδωσε» πάνω από τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 17:48

Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α' εξάμηνο

Οικονομία
04/09/2026 - 17:30

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη €23 δισ. για όλους – Στη ΔΕΘ παρουσιάζουμε συνεκτικό σχέδιο τετραετίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/09/2026 - 17:29

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 17:25

Συνάντηση Ανδρουλάκη – κτηνοτρόφων Κρήτης: Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας

Ειδήσεις
04/09/2026 - 17:18

Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 17:08

Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση

Οικονομία
04/09/2026 - 16:53

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Οικονομία
04/09/2026 - 16:40

Θεοδωρικάκος: Με πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις προϋπολογισμού €2,1 δισ., η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 16:32

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ομόλογα
04/09/2026 - 16:15

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 16:15

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:01

Ιρλανδία: Εκτόξευση του ΑΕΠ στο 10,2% το β’ τρίμηνο – Πολύ υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση

Πολιτική
04/09/2026 - 15:49

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ

Πολιτική
04/09/2026 - 15:46

Πλεύρης από Κοπεγχάγη για μεταναστευτικό: Στόχος το 2027 τα πρώτα «Return Hubs» εκτός ΕΕ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:36

Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Λονδίνο τα δανείζει στη Φρανκφούρτη – Η Αθήνα λέει «όχι»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ