Παπουτσάνης: Αύξηση κερδών 22% στο εννεάμηνο – Στα €61 εκατ. ο τζίρος

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης για το εννεάμηνο του 2025 έφτασε τα 61 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 23% σε σχέση με τα 49,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 54% των συνολικών εσόδων.

Αναφορικά με τη συμβολή των τεσσάρων κύριων τομέων δραστηριότητας, το 32% των εσόδων προέρχεται από τις πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από την ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με τα 3,9 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 37,1% έναντι 37,6% την προηγούμενη περίοδο.

Οι λειτουργικές δαπάνες, που περιλαμβάνουν διάθεση, διοίκηση και έρευνα & ανάπτυξη, ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 29%, κυρίως λόγω δαπανών για διαφήμιση και προώθηση, υποστηρίζοντας τα νέα λανσαρίσματα στις κατηγορίες οικιακής φροντίδας, με θετικά αποτελέσματα σε πωλήσεις και μερίδια αγοράς.

Στην ενίσχυση των καθαρών κερδών συνέβαλε επίσης η μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων με φοροαπαλλαγές.

Η εταιρεία εκτιμά ότι για το σύνολο του 2025 θα διατηρηθεί υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, χάρη τόσο στην ανάπτυξη των υπαρχουσών συνεργασιών όσο και στην έναρξη σημαντικών νέων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων επωνύμων προϊόντων με επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Επισκόπηση ανά τομέα δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της Εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί στο Εννεάμηνο του 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, θετικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης της Παπουτσάνης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 4% στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 2% το Εννεάμηνο του 2025, οδηγούμενες από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 14% το Εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με δυναμική ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια αγορά (+13%), όσο και στις αγορές του εξωτερικού (+18%).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το Εννεάμηνο του 2025 καθώς έκλεισαν με αύξηση +41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ένταξη νέων πελατών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις της κατηγορίας παρουσίασαν μείωση κατά 4%, η οποία οφείλεται στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των σαπωνομαζών που πωλήθηκαν. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη νέες συνεργασίες.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το έτος 2025 η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προβλέπει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών για το σύνολο του έτους, ως αποτέλεσμα της επέκτασης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών στους πυλώνες των παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών.

Επιπλέον, αναμένεται σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας επωνύμων προϊόντων, καθώς ήδη από το 2024 η Παπουτσάνης, πέραν των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, στα οποία παραδοσιακά δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, έχει επεκταθεί και στην κατηγορία οικιακής φροντίδας.

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