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Σαράντης: Καθαρά κέρδη €53,1 εκατ. το 2025 και αύξηση μερίσματος κατά 25%
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
18:28 - 11 Μαρ 2026

Σαράντης: Καθαρά κέρδη €53,1 εκατ. το 2025 και αύξηση μερίσματος κατά 25%

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025 που ανακοίνωσε η εταιρεία Σαράντης, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές, η θέση των επώνυμων προϊόντων ενισχύθηκε και η πορεία της κερδοφορίας ήταν θετική. Επίσης, ο CEO της εταιρείας, Γ. Μπούρας, τόνισε την πρόοδο στις στρατηγικές πρωτοβουλίες, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, την ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα βασικότερα σημεία του 2025 είναι:

▪ Σταθερές καθαρές πωλήσεις αντανακλούν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου επώνυμων προϊόντων σε απαιτητικό περιβάλλον

- Οι πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε €599,6εκ. παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με τα €600,1εκ. το 2024. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένης της Stella Pack Ουκρανίας, από την οποία ο Όμιλος αποεπένδυσε τον Φεβρουάριο του 2025, οι πωλήσεις για το 2025 κατέγραψαν αύξηση 0,4%.

- Τα επώνυμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 1,5% συνολικά, με τα Top-15 HERO προϊόντα να αυξάνονται κατά 3,4%, υπεραποδίδοντας έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία σημείωσαν μείωση κατά 14,6%.

- Η ανάπτυξη των πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα ισχυρή σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, όπου καταγράφηκε άνοδος 60%, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική επίδοση των επώνυμων προϊόντων.

▪ Η συνεχής εστίαση στην αύξηση των περιθώριων κέρδους οδηγεί σε ισχυρή αύξηση των EBITDA και EBIT

- Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2025 διαμορφώθηκαν στα €89,0εκ. έναντι €81,6εκ. το 2024, αυξημένα κατά 9,1%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 13,6% το 2024, αυξημένο κατά 124 μονάδες βάσης συγκριτικά με το 2024.

- Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €67,0εκ. το 2025, αυξημένα κατά 10,0% σε σύγκριση με το 2024 (2024 EBIT €61,0εκ.). Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,2% το 2025 έναντι 10,2% το 2024, αυξημένο κατά 102 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

▪ Η ισχυρή λειτουργική απόδοση ενισχύει την αύξηση των καθαρών κερδών

- Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €53,1εκ. το 2025 σε σύγκριση με τα €46,0εκ. το 2024, αυξημένα κατά 15,3%.

- Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 17,0% στα €0,83 έναντι €0,71 το 2024.

▪ Δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους Μετόχους με αυξημένο μικτό ποσό μερίσματος κατά 25,0%

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση Μετόχων μεικτό μέρισμα συνολικού ποσού €25,0εκ. για το 2025 (+25,0% σε σύγκριση με τα €20,0εκ. για το 2024).

- Στο 47,1% των καθαρών κερδών 2025 (payout ratio) θα ανέλθει η πληρωμή μερίσματος (έναντι 43,5% το περασμένο έτος).

- Μέρισμα ανά μετοχή μεικτού ποσού €0,392464 (έναντι €0,299174 που πληρώθηκε το Μάιο 2025 για το 2024)

▪ Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρέχει δύναμη και ευελιξία

- Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία του Ομίλου και από την αποδοτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

- Καθαρή ταμειακή θέση €23,5εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με καθαρό δανεισμό στα €8,5εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνουν:

- Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €15,7εκ. το δεύτερο εξάμηνο του 2025 που μειώνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο μέλλον.

- Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν σε €79,5 εκ. το 2025 (2024: €32,8 εκ.), χάρη στην ισχυρότερη λειτουργική απόδοση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης, υποστηριζόμενες από αποτελεσματική διαχείριση εμπορικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών στήριξε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, και οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

- Τον Ιανουάριο του 2025 εισπράχθηκε η πρώτη δόση των €20,6εκ. από την πώληση του μεριδίου του Ομίλου στην Estee Lauder το 2022 (η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2028), ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου.

▪ Πρόοδος της στρατηγικής ατζέντας του Ομίλου

- Επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (CAPEX) σε ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες (ύψους €37,3 εκ. το 2025), οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της μονάδας επανακοκκοποίησης της Stella Pack, η οποία από το 2026 αναμένεται να συμβάλει σε αύξηση της αποδοτικότητας, βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας και εξοικονόμηση κόστους
  • η συνέχιση της επέκτασης του εργοστασίου στα Οινόφυτα, με έργα ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που θα εξελιχθούν εντός του 2026, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των κατηγοριών προϊόντων Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας

- Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, με τη δυναμική επέκταση της μάρκας αντηλιακών προϊόντων Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, με προγραμματισμό για διάθεση επιπρόσθετων κωδικών για την αγορά των ΗΠΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τη διείσδυση της μάρκας και υποστηρίζοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

- Σημαντική πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την επίτευξη βασικών ορόσημων:

  • Το Go-live του πρώτου κύματος χωρών στο SAP S/4HANA (Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία & Σλοβακία) υλοποιήθηκε επιτυχώς.
  • Ολοκλήρωση του δεύτερου κύματος χωρών, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Δυτικών Βαλκανίων, τον Ιανουάριο 2026.
  • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP - Integrated Business Planning), ενισχύοντας τον συνολικό προγραμματισμό, τη διαφάνεια των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων
  • Ο Όμιλος λειτουργεί πλέον σε μεγάλο βαθμό σε μια ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα και θα συνεχίσει να ενισχύει τις ψηφιακές του δυνατότητες και κατά τη διάρκεια του 2026.

- Ενίσχυση των επιδόσεων ESG, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το προφίλ βιωσιμότητας του Ομίλου και το πλαίσιο δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, όπως αποτυπώνεται στα εξής:

  • βελτίωση των αξιολογήσεων ESG, ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της διαρκούς συνεργασίας με τους οργανισμούς αξιολόγησης ESG
  • μετρήσιμη πρόοδος στον τομέα του κλίματος, με ετήσια μείωση κατά 11,5% των απόλυτων εκπομπών CO₂ Scope 1 & 2 (2025 έναντι 2024), προχωρώντας προς τον στόχο του Ομίλου για μείωση των εν λόγω εκπομπών κατά 42% έως το 2030 (έτος βάσης 2023)

Εκτίμηση για το 2026:

  • Πωλήσεις στα €620εκ., +3,4% από το 2025
  • Ανάτυξη EBITDA στα €97εκ., +9,0% συγκριτικά με το 2025
  • Περιθώριο EBITDA στο 15,6%, +76 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2025
  • Εκτιώμενο CAPEX €20εκ. για το 2026
  • Ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) €63εκ. αναμένονται για το 2026

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε:

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σταθερής υλοποίησης της στρατηγικής και ουσιαστικής προόδου για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε ισχυρή κερδοφορία και ενισχύσαμε περαιτέρω τη λειτουργική μας βάση σε ένα διαρκώς απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σαφής εστίασή μας και προτεραιοποίηση στις βασικές μας κατηγορίες βελτίωσε το μείγμα πωλήσεων και στήριξε την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, ενώ η συνεχής έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και την αποδοτική διαχείριση του κόστους μάς επέτρεψε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κερδοφορία, αντισταθμίζοντας τη μειωμένη ζήτηση σε ορισμένες αγορές.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην αλυσίδα εφοδιασμού μας με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της μελλοντικής ανάπτυξης. Το 2025 ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της μονάδας Stella Pack, η οποία αναμένεται να αποφέρει από το 2026 απτά οφέλη σε όρους αποδοτικότητας, βιώσιμης λειτουργίας και εξοικονόμησης κόστους. Την ίδια στιγμή, προχώρησαν οι επενδύσεις για την επέκταση του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα, με την υλοποίηση του έργου να συνεχίζεται εντός του 2026, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη στήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στην κατηγορία προϊόντων ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντηλιακής προστασίας.

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνέχισαν να αποκτούν δυναμική, με την επέκταση της μάρκας αντηλιακών προϊόντων Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία μας. Παράλληλα ενισχύουμε την παρουσία μας στις ΗΠΑ, με επιπλέον κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, υποστηρίζοντας την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη σε στρατηγικά σημαντικές αγορές.

Κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγκατάστασης του SAP S/4HANA σε πολλαπλές χώρες, καθώς και η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP), σηματοδότησαν σημαντικά ορόσημα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την ορατότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, το δεύτερο κύμα χωρών που εντάχθηκαν στο SAP S/4HANA ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2026 για τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενισχύοντας περαιτέρω την ενοποίηση των συστημάτων και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας σε όλο τον Όμιλο για την αφοσίωση, την ευελιξία και τη δέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή διαχείριση ενός απαιτητικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης.

Κοιτώντας μπροστά, εισερχόμαστε στο 2026 με ισχυρή λειτουργική βάση, σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη και αυξημένη οργανωτική ανθεκτικότητα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους μας και στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 18:51
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