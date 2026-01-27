INTELEXT LTD: Απόκτησε το 100% της NEW MEDIA - Συνεργασία με τον όμιλο των Παραπολιτικών

Η εταιρεία INTELEXT LTD, συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, ολοκλήρωσε σήμερα την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS Α.Ε. («NEW MEDIA» ή η «Εταιρεία»), που λειτουργεί ως φορέας του ειδησεογραφικού Ομίλου IEFIMERIDA. Η μεταβίβαση των μετοχών από τον Χρήστο Ράπτη και την Σοφία Γιαννακά καθιστά πλέον την INTELEXT LTD μονομετοχική ιδιοκτήτρια της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί τον πρώτο κύκλο μιας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο κ. Χρήστος Ράπτης και η κυρία Σοφία Γιαννακά θα παραμείνουν σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας και των μέσων που κατέχει. H κυρία Γιαννακά θα είναι επικεφαλής του ειδησεογραφικού τομέα του Ομίλου IEFIMERIDA, ενώ ο κ. Χρήστος Ράπτης θα κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, η εταιρεία INTELEXT LTD συνήψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους του Ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, εγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο ανάπτυξης μεταξύ του Ομίλου IEFIMERIDA και του Ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, με στόχο μέσω της συνεργασίας αυτής τη δημιουργία σχημάτων που θα εστιάζουν μεταξύ άλλων στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, στην ακόμα πιο ποιοτική και έγκυρη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και στη διεύρυνση του περιεχομένου των μέσων που διαθέτουν.

Ως πρώτο βήμα της ως άνω συνεργασίας, ο κ. Ιωάννης Κουρτάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας NEW MEDIA, υποστηριζόμενος από στελέχη του Ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, σε συνεργασία με την ισχυρή διοικητική και στελεχιακή ομάδα της NEW MEDIA, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα το πλάνο μετασχηματισμού των δύο Ομίλων.