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Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας
Ειδήσεις
16:50 - 11 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας

Reporter.gr Newsroom
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Αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πρόκειται να αιτηθεί ο δικηγόρος της οικογένειας.  

Πιο αναλυτικά, ο Χαράλαμπος Λυκούδης σκοπεύει να ζητήσει η κατηγορία να αναβαθμιστεί από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επεσήμανε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlchj2k91c69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως μένει όλα αυτά να απαντηθούν στην πορεία.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δήλωσε ο κ. Λυκούδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcfem35cgqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος των δύο γιατρών έχει ήδη ασκηθεί ποινική για κακούργημα κατά συναυτουργία.

Νωρίτερα, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

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Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που ενδεχομένως να ρίξουν φως στην υπόθεση.

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