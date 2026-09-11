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New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις
17:09 - 11 Σεπ 2026

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτοφυλακή των Χούθι κατέλαβε ένα στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν την Παρασκευή (11/9) δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Υεμένης, γεγονός που προσφέρει στον σύμμαχο του Ιράν ένα προγεφύρωμα σε ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο εμπόριο.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδουν οι New York Times, η κατάληψη του νησιού Περίμ επιτρέπει στους Χούθι να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στις μεταφορές ενεργειακών προϊόντων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η Ερυθρά Θάλασσα έχει αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις ενεργειακές αγορές από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Να σημειωθεί ότι η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, μεταφέρει συνήθως το πετρέλαιό της μέσω των Στενών του Ορμούζ, του θαλάσσιου περάσματος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τους ωκεανούς του κόσμου. Ωστόσο, το Ιράν το έχει ουσιαστικά κλείσει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αυτό το φόντο, το βασίλειο στράφηκε στην Ερυθρά Θάλασσα για την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου του, όμως τους τελευταίους δύο μήνες, η κλιμάκωση των εντάσεων με τους Χούθι έχει διαταράξει αυτή τη διαδρομή.

Το νησί Περίμ είναι γνωστό τοπικά ως Μαγιούν και βρίσκεται στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Η κατάληψή του σημειώθηκε έπειτα από ημέρες σφοδρών χερσαίων μαχών μεταξύ των Χούθι και δυνάμεων που συμμαχούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Το χρονικό της σύγκρουσης στην Υεμένη

Για την ιστορία, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πόλεμο από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Λίγο αργότερα, ένας στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει την κυβέρνηση στην εξουσία, βυθίζοντας την φτωχή χώρα σε έναν καταστροφικό πόλεμο. Μια εύθραυστη εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε το 2022, έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες.

Από τότε που οι συγκρούσεις στην Υεμένη κλιμακώθηκαν απότομα την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Τον Ιούλιο, η πολιτοφυλακή κήρυξε αποκλεισμό στα σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων και σαουδαραβικών εγκαταστάσεων από τα εδάφη που ελέγχει στη βόρεια Υεμένη.

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