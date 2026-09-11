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Agri Innovation Expo 2026: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στην καινοτομία της αγροδιατροφής
Ειδήσεις
15:53 - 11 Σεπ 2026

Agri Innovation Expo 2026: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στην καινοτομία της αγροδιατροφής

Reporter.gr Newsroom
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Πού γεννιούνται οι ιδέες που αλλάζουν το μέλλον της αγροδιατροφής; Πώς μια ερευνητική ανακάλυψη γίνεται προϊόν, υπηρεσία ή επιχείρηση που βρίσκει εφαρμογή στην αγορά;

Πίσω από κάθε νέα τεχνολογία στην αγροδιατροφή υπάρχουν άνθρωποι: ερευνητές, νέοι επιστήμονες και ομάδες που μετατρέπουν τη γνώση σε λύσεις για την παραγωγή και την κοινωνία.

Αυτούς τους ανθρώπους φέρνει στο προσκήνιο η Agri Innovation Expo 2026, που διοργανώνει για τρίτη χρονιά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο του Γεωργικού Μουσείου (Ιερά Οδός 75), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από τις 16:00 έως τις 21:00.

Με κεντρικό μήνυμα «Καλλιεργούμε έναν καλύτερο κόσμο», η έκθεση αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, φέρνοντας σε άμεση επαφή ερευνητές, νέους επιστήμονες, επιχειρήσεις, παραγωγούς, επενδυτές και το ευρύ κοινό.

Δεν πρόκειται για μια στατική παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι ένας ζωντανός χώρος γνωριμίας, διαλόγου και συνεργασιών, όπου οι επισκέπτες συζητούν απευθείας με τους ανθρώπους που σχεδιάζουν και υλοποιούν τις καινοτόμες λύσεις του αύριο.

Εκεί όπου η έρευνα συναντά την αγορά

Για δύο απογεύματα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα καινοτομίας που αναπτύσσει:

Συνολικά 32 εκθέτες:

  • 19 ερευνητικά εργαστήρια του ΓΠΑ παρουσιάζουν τεχνολογίες και εφαρμογές αιχμής.
  • 9 τεχνοβλαστοί (spin-offs) παρουσιάζουν λύσεις που ήδη μεταφέρουν την πανεπιστημιακή γνώση στην αγορά.
  • 4 θεσμικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μετατρέπεται σε επιχειρηματικότητα και συνεργασίες.

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τον πρωτογενή τομέα, τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, καινοτομίες στη βιοτεχνολογία και την τεχνολογία τροφίμων, λύσεις για τη βιώσιμη παραγωγή και το περιβάλλον, αλλά και επιτυχημένα παραδείγματα μεταφοράς τεχνολογίας από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επενδύει στην καινοτομία με εξωστρέφεια

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Φλεμετάκης, επισημαίνει ότι η Agri Innovation Expo αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση του σύγχρονου ρόλου του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη της χώρας.

«Η Agri Innovation Expo αποτελεί έναν θεσμό που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τον σύγχρονο ρόλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: να παράγει γνώση και καινοτομία και να τις θέτει στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Με εξωστρέφεια και συνεργασίες, φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την κοινωνία και το περιβάλλον.»

Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, Θωμάς Μπαρτζάνας, υπογραμμίζει ότι η έκθεση αναδεικνύει τη διαδρομή της πανεπιστημιακής έρευνας από το εργαστήριο μέχρι την πραγματική οικονομία.

«Η Agri Innovation Expo αναδεικνύει τη δύναμη της πανεπιστημιακής έρευνας να μετατρέπεται σε καινοτομία με πραγματικό αποτύπωμα στην αγροδιατροφή, την οικονομία και την κοινωνία. Στόχος μας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι να ενισχύουμε τη σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή και την αγορά, καλλιεργώντας ένα πιο βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον.»

Γνωρίστε τους ανθρώπους πίσω από την καινοτομία

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με ερευνητές και ιδρυτές spinoff και να δουν από κοντά ερευνητικά αποτελέσματα που είναι έτοιμα ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο για πρακτική εφαρμογή.

Ενδεικτικά, στην έκθεση θα παρουσιαστούν:

  • Η «Αρέθουσα», η πρώτη ελληνική πιστοποιημένη ποικιλία ρίγανης, προϊόν πολυετούς έρευνας του Ινστιτούτου Μελέτης και Προώθησης Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Ιν.Φ.Α.Φ.) του ΓΠΑ.
  • Καινοτόμα εργαλεία πρόγνωσης κινδύνου παγετού για δενδρώδεις καλλιέργειες, που δίνουν στους παραγωγούς 48ωρη έγκαιρη προειδοποίηση.
  • Ψηφιακές τεχνολογίες για όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, chatbots, όραση υπολογιστή και ιχνηλασιμότητα με Blockchain
  • Τεχνοβλαστοί: Ce.B.Tec. I.K.E., ThermoDraft, S CUBE SOIL SYSTEMS SOLUTIONS, Key2Core, Smart Agro Hub, NUTRISENSE, GROWEDGE - AI-Powered greenhouse Solutions (Τεχνοβλαστός Καινοτομίας στη Γεωργική Βιοτεχνολογία), FEED INNOVATIONS & TECHNOLOGIES και EnzyCeuticals (Καινοτόμα Ένζυμα για Βιώσιμες Βιομηχανικές και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές)
  • Πρωτοβουλίες του ΓΠΑ: Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ – InnovinAgri, EU-CONEXUS Plus: A significant step forward for the European University for Smart Urban Coastal Sustainability, Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 19:30 | Επίσημα Εγκαίνια με χαιρετισμούς από την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 17:30-18:30 | Πάνελ συζήτησης: «Από το Εργαστήριο στην Επένδυση: Χρηματοδοτώντας την Καινοτομία»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 19:00-20:00 | Πάνελ συζήτησης: «Οικοσύστημα Υποστήριξης: Γέφυρες μεταξύ Ακαδημαϊκής Έρευνας και Αγοράς»

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovinAgri) του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Δικτύου Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΡΟΜΒΟΣ».

Ελεύθερη είσοδος

Δήλωση συμμετοχής και το πλήρες πρόγραμμα στο: https://agrinnovation.aua.gr/

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