Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00.

Η αλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή στη χειμερινή ώρα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η επίσημη ενημέρωση για την εφαρμογή της αλλαγής αναμένεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Η εφαρμογή της θερινής ώρας συνδέθηκε αρχικά με την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και με την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η πρακτική άρχισε να υιοθετείται ευρύτερα από ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 1970, σε μια περίοδο κατά την οποία η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τα κράτη στην αναζήτηση τρόπων περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η λογική πίσω από την αλλαγή ήταν ότι η μετακίνηση των ρολογιών μία ώρα μπροστά κατά τους θερινούς μήνες θα επέτρεπε στους πολίτες να αξιοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το φυσικό ηλιακό φως.

Από το 1996 εφαρμόζεται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βάσει του οποίου την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Κατά συνέπεια, τους μήνες της θερινής ώρας υπάρχει μία επιπλέον ώρα φυσικού φωτισμού κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα επανέρχεται η κανονική χρονική ρύθμιση.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932. Τότε, οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά, με το μέτρο να ισχύει από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Η πρακτική επανήλθε τα επόμενα χρόνια και τελικά καθιερώθηκε, με την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας να αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι αντιδράσεις για την αλλαγή ώρας

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της αλλαγής ώρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονης συζήτησης. Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι, με τα σημερινά δεδομένα, τα οφέλη ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας είναι περιορισμένα.

Παράλληλα, έχουν εκφραστεί προβληματισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή ώρας στον ανθρώπινο οργανισμό.

Επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση της μετάβασης από τη μία ώρα στην άλλη με τη διατάραξη του βιολογικού ρολογιού και του κύκλου του ύπνου, ενώ έχουν καταγραφεί πιθανές συσχετίσεις και με διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία.

Παρά τις συζητήσεις, τις αντιδράσεις και τις κατά καιρούς προτάσεις για κατάργηση της πρακτικής, η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.