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Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς
Πολιτική
20:45 - 10 Σεπ 2026

Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ελληνική Λύση αποφάσισε να προσχωρήσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθανάσιος Χαλκιάς, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες στις εκλογές του 2023.

Την απόφασή του ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας την ένταξή του στο κόμμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Χαλκιάς δεν αναμένεται να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης.

«Πήρα την απόφαση να συμπορευτώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να δώσουμε μαζί τη μάχη για την αληθινή ανάκαμψη αυτού του τόπου. Συνεχίζω να εκπροσωπώ τους Έλληνες πολίτες με το ίδιο πάθος, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» τόνισε.

«Η χώρα χρειάζεται καθαρές απαντήσεις και δυναμικές πράξεις. Ως εν ενεργεία βουλευτής, πήρα την απόφαση να συμπορευτώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να δώσουμε μαζί τη μάχη για την αληθινή ανάκαμψη αυτού του τόπου. Συνεχίζω να εκπροσωπώ τους Έλληνες πολίτες με το ίδιο πάθος, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» συμπληρώνει στην ανάρτηση του.

{https://www.facebook.com/reel/1445010804394675}

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