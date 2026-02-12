Παντελιάδης: Κι όμως, πολλά σούπερ μάρκετ δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους

O επικεφαλής της METRO ΑΕΒΕ και πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Αριστοτέλης Παντελιάδης, έκανε μία δημόσια παρέμβαση μέσω linkedin, υποστηρίζοντας πως ο κλάδος βρίσκεται υπό πίεση και η εικόνα ευημερίας που υπάρχει στην κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στο μήνυμά του αναλυτικά γράφει:

«Τα Super Market είναι ένας αντιφατικός κλάδος. Αναπτύσσονται, επενδύουν, αποτελούν μεγάλο εργοδότη, βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και έχουν την τιμή να υποδέχονται τακτικά εκατομμύρια καταναλωτές στα φυσικά ή ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Οι τζίροι τους αυξάνονται, όχι πια λόγω του πληθωρισμού (ευτυχώς για όλους), αλλά γιατί οι Έλληνες και οι τουρίστες αυξάνουν τις αγορές τους.

Και όμως, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους. Με τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων βγάζουν οριακά κέρδη ή και ζημίες. Αποκλείεται να πείσω τους κακόπιστους, το ξέρω. Ένα επιχείρημα μόνο θα βάλω στο τραπέζι: Σκεφτείτε πόσες – κάποτε κραταιές – αλυσίδες Super Market δεν υπάρχουν πια. Και, για να σας αποκαλύψω και τα μυστικά του κλάδου, περιμένετε να δείτε και άλλες που θα σταματήσουν να υπάρχουν. Δεν είναι εξελίξεις ευημερούντος και αισχρά κερδοσκοπούντος κλάδου αυτές.

Τι δεν πάει καλά; Είναι αρκετά απλό. Τα κόστη λειτουργίας ανεβαίνουν, το μικτό περιθώριο κέρδους μένει το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι τα Super Market δεν παράγουν. Αγοράζουν και μεταπωλούν. Δεν ελέγχουν τις τιμές αγοράς. Όταν αυτές ανεβαίνουν, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αγοράζουν και πουλάνε ακριβότερα. Δεν κερδίζουν όμως περισσότερα.

Υπάρχει δρόμος επιτυχίας σ’ αυτό το περιβάλλον; Πάντα υπάρχει: Ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας. Με επενδύσεις αυτοματοποίησης, ιδιοπαραγωγής ενέργειας, ταμείων αυτοεξυπηρέτησης, ηλεκτρονικών ταμπελών τιμών, ψυγείων νέας τεχνολογίας και πολλά πολλά άλλα. Αν στη METRO – My market καταφέρνουμε να έχουμε μια σχετικά υγιή κερδοφορία, είναι γιατί υλοποιήσαμε όλα τα παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Και προσπαθούμε να ελέγχουμε κάθε Ευρώ που ξοδεύουμε.

Και καθώς οι εργαζόμενοι γίνονται πιο δυσεύρετοι και πιο απαιτητικοί, είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε για να προσαρμοστούμε. Η εκπαίδευση των ανθρώπων μας γίνεται πλέον κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες – αυτή τη στιγμή έχουμε 123 μαθήματα στη δική μας πλατφόρμα e-learning. Η παρακολούθηση κάποιων από αυτά είναι απαραίτητη για την ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων, ενώ άλλα προσφέρουν γενική γνώση και είναι προαιρετικά. Οι πιο βαριές δουλειές σταδιακά δέχονται τη βοήθεια αυτοματισμών και μηχανών. Το ΑΙ βοηθά να κάνουμε τις δουλειές γραφείου πιο γρήγορα. Οι θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης. Παρέχουμε γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης στους εργαζόμενούς μας για να βοηθήσουμε την ισορροπία σε ένα πολύ πιεστικό κόσμο – είναι εντυπωσιακό πόσοι τη χρησιμοποιούν, κυρίως για οικογενειακά θέματα.

Επικρατεί η αντίληψη ότι το εμπόριο δεν χρειάζεται αξιόλογες επενδύσεις. Και όμως, ο κλάδος των Super Market έχει επενδύσει περισσότερο από 1 δις τα τελευταία 3 χρόνια. Στη METRO AEBE προγραμματίζουμε επενδύσεις 200-250 εκ από το 2026 ως το 2028. Δυστυχώς το κόστος κατασκευών και εξοπλισμού έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια.

Μια άλλη λανθασμένη αντίληψη είναι ότι το Super Market εξαφανίζει τη μικρή επιχειρηματικότητα. Και όμως, εκατοντάδες μικρές βιοτεχνίες βρίσκουν το δρόμο για τον καταναλωτή μέσα από τα ράφια μας. Και το πιο ενδιαφέρον, τα μικρά καταστήματα ευκολίας που αναπτύσσονται με τη μέθοδο του franchising αποτελούν έναν από τους γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς της Αγοράς. Αυτά δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν μικρό κεφάλαιο και ελάχιστη ως καμία σχέση με τη δουλειά μας να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση, με την τεχνογνωσία και την προστασία ενός μεγάλου ονόματος και μιας οργανωμένης αλυσίδας. Τα My market Local, τα franchising καταστήματά μας, αναπτύσσονται πλέον με ρυθμό 30 καταστημάτων το χρόνο και έχουν εξαιρετική επιτυχία. Είναι εντυπωσιακό ότι, καθώς εξυπηρετούν διαφορετικές αγοραστικές ανάγκες, ανοίγουν ακόμα και πολύ κοντά σε μεγαλύτερα Super Market – και πάνε πολύ καλά.

Η METRO δεν έχει όμως μόνο Super Market. Με περίπου 50% μερίδιο στην αγορά του Cash and Carry, μεγάλων καταστημάτων που απευθύνονται σε επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, έχουμε το προνόμιο να παρακολουθούμε από πολύ κοντά την πορεία της μικρής λιανικής και της τουριστικής αγοράς. Με δεκάδες χιλιάδες εστιατόρια, bar, cafe, ξενοδοχεία και mini markets να επισκέπτονται τα καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, είμαστε ένας πολύ ενεργός κρίκος στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Εδώ τα νέα για την Οικονομία δεν είναι τόσο ρόδινα, όσο δείχνουν οι αριθμοί των τουριστών. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι περιορίζουν την κατανάλωση «απόλαυσης». Βγαίνουν λιγότερο έξω και ξοδεύουν λιγότερα. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση κόστους που έφερε στον τουριστικό κλάδο η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, έφερε σε δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. Η συμπίεση της σεζόν σε λίγους μήνες και η τεράστια πίεση που υπάρχει στο διάστημα αυτό για να βγει η δουλειά απαιτούν μια ευελιξία, η οποία συνήθως λειτουργούσε καλά και απόβαινε προς όφελος και των δυο μερών: Περισσότερες ώρες εργασίας, περισσότερα χρήματα. Τώρα εργάζονται λιγότερο, παίρνουν πολύ λιγότερα και πολλά μαγαζιά μένουν λιγότερες ώρες ανοιχτά. Προσφέρουμε χαμηλότερης ποιότητας προϊόν στον τουρίστα μας αν δεν βρίσκει ανοιχτό π.χ. ένα cafe για πρωινό. Μερικές φορές οι νόμοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες μιας αγοράς, γιατί τελικά δεν αφήνουν κανέναν ευχαριστημένο, ούτε αυτούς που υποτίθεται ότι πάνε να προστατέψουν.

Υπάρχει λοιπόν περιθώριο αισιοδοξίας για τη χρονιά αυτή; Μα ναι, ένας επιχειρηματίας χρειάζεται μια σχεδόν μεταφυσική αισιόδοξη οπτική, αλλιώς δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Κάθε δυσκολία μάς κάνει δυνατότερους. Και ελπίζουμε το 2026 η Ελλάδα να είναι λίγο καλύτερη από το ’25».