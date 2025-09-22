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ΕΟΤ: Οι Κύπριοι επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές
Συνάντηση Κυπρίων δημοσιογράφων με τον Γ.Γ. ΕΟΤ, κ. Ανδρέα Φιορεντίνο, την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Κύπρου, κα Αθηνά Σπακουρή και το στέλεχος του ΕΟΤ, κα Άννα Βασιλειάδου.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:11 - 22 Σεπ 2025

ΕΟΤ: Οι Κύπριοι επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο αναμένεται να κλείσει η φετινή χρονιά ως προς τις αφίξεις από την Κύπρο, παρά το προσωρινό «πάγωμα» κρατήσεων και τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στη ζήτηση -κυρίως τον περασμένο Ιούλιο- λόγω μεγάλων πυρκαγιών.

Το καλοκαίρι του 2025 ανέδειξε τόσο την ευαλωτότητα όσο και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές και οι σεισμοί, επηρέασαν τις προγραμματισμένες αφίξεις, ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στις ταξιδιωτικές επιλογές των Κυπρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, διοργάνωσε με επιτυχία ταξίδι εξοικείωσης (Press Trip) από τις 04 έως 06 Σεπτεμβρίου 2025 στο νησί της Αίγινας, με τη συμμετοχή τριών Κυπρίων δημοσιογράφων από έγκριτα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου (ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- Alphanewslive και www.reporter.com.cy). Τους δημοσιογράφους συνόδευσε η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Κύπρου, κα Αθηνά Σπακουρή.

Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας της Αίγινας, που συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την ελληνική φιλοξενία. Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι ΜΜΕ από την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα αξιοθέατα, τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τις γεύσεις του νησιού, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους στο ευρύ κοινό μέσα από δημοσιεύματα και αφιερώματα.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ε.Ο.Τ. για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα και πλούσιο τουριστικό προϊόν, όπως η Αίγινα, που απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις αλλά και για επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Κατά την σύντομη παραμονή τους στην Αθήνα, οι δημοσιογράφοι συναντήθηκαν στο Γραφείο του με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Ανδρέα Φιορεντίνο, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες στον τομέα του τουρισμού, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της προβολή της Ελλάδας στο κυπριακό κοινό.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ξενοδόχων Αίγινας κ. Σ. Καλαμάκη, επισημάνθηκε η σημασία της νέας σύνδεσης του λιμένα Αγ. Μαρίνας Αίγινας με το λιμάνι του Πειραιά και ο ρόλο της στην αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί.

Ο Δήμος Αίγινας, εξασφάλισε την πλήρη και ποιοτική φιλοξενία στο νησί, προσφέροντας και μια ξεχωριστή γαστρονομική γευσιγνωσία με βάση το φιστίκι. Στις ξεναγήσεις, τους δημοσιογράφους συνόδευσε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κα Όλγα Πετρίτη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε μοναστήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε παραδοσιακά χωριά, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους δημοσιογράφους να γνωρίσουν σφαιρικά τον προορισμό και να αναδείξουν μέσα από την αρθρογραφία τους το πλήθος των επιλογών που διαθέτει το νησί.

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