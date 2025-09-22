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Πεσκόφ: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας για παραβίαση του εναέριου χώρου της
Ειδήσεις
15:07 - 22 Σεπ 2025

Πεσκόφ: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας για παραβίαση του εναέριου χώρου της

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα (22/9) την Εσθονία ότι ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι το Ταλίν δεν είχε αποδείξεις για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του και ότι προσπαθούσε να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή (19/9) ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισέβαλαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποσυρθούν, σε ένα επεισόδιο που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, είχε ως στόχο να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα εντός της ημέρας, ενώ την Τρίτη (23/9) το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 για το περιστατικό. Το επεισόδιο έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από περισσότερα από 20 ρωσικά drones.

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό της Εσθονίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε το Ταλίν ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις. «Δεν ακούσαμε ποτέ στην εσθονική δήλωση ότι διαθέτουν αντικειμενικά δεδομένα παρακολούθησης για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους», δήλωσε και πρόσθεσε: «Γι' αυτό θεωρούμε ότι τέτοιες δηλώσεις είναι κενές, αβάσιμες και αποτελούν συνέχεια μιας εντελώς απερίσκεπτης τακτικής κλιμάκωσης των εντάσεων και πρόκλησης μιας ατμόσφαιρας αντιπαράθεσης».

Ο Πεσκόφ, ο οποίος σημείωσε ότι το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε κατηγορηματικά αρνηθεί την κατηγορία της Εσθονίας, δήλωσε ότι οι Ρώσοι πιλότοι λειτουργούν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

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