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Στασινός (ΤΕΕ): Εφικτός ένας σύγχρονος οικοδομικός κανονισμός έως τα μέσα του 2026 – Ενοποίηση πολεοδομιών σε έναν φορέα
Επιχειρήσεις
15:07 - 22 Σεπ 2025

Στασινός (ΤΕΕ): Εφικτός ένας σύγχρονος οικοδομικός κανονισμός έως τα μέσα του 2026 – Ενοποίηση πολεοδομιών σε έναν φορέα

Reporter.gr Newsroom
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Να γίνει άμεσα, έως τα μέσα του 2026, ένας απλός, σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός, μέχρι 10 σελίδες, πρότεινε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά την τοποθέτησή του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, σε διαδικτυακό πάνελ με θέμα «Η επόμενη μέρα στις Κατασκευές μετά τις αποφάσεις για τον ΝΟΚ». Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ένταξης των Πολεοδομιών σε έναν φορέα όπως το Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ «μπορεί το ΥΠΕΝ να δημιουργήσει μέχρι τα μέσα του 2026 έναν σύγχρονο ΝΟΚ που θα περιλαμβάνει λίγα μεγέθη, θα είναι απλός στην ερμηνεία του και έτσι θα μπορούν οι Αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν με δημιουργικότητα και δεν θα έχουμε θέματα προσφυγών». Ο σύγχρονος οικοδομικός κανονισμός θα πρέπει, όπως εξήγησε ο Γιώργος Στασινός να είναι «μέχρι 10 σελίδες και να καθορίζει τον όγκο, το ύψος, τις πλαϊνές αποστάσεις και τη φύτευση, δηλαδή ό,τι επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον και τους γύρω μας». «Άρα αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν σύγχρονο οικοδομικό κανονισμό που θα ελέγχει συγκεκριμένα μεγέθη και από εκεί και πέρα, με ευθύνη των μηχανικών, θα δημιουργείται το εσωτερικό των κτιρίων» τόνισε και πρόσθεσε ότι αυτό θα προσδώσει και την ευκαιρία για πραγματική δημιουργία στους Αρχιτέκτονες που θα δεν θα είναι περιορισμένοι και έτσι δεν θα αναπτύσσονται πανομοιότυπες κατασκευές.

Ο Γιώργος Στασινός επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και χαρακτήρισε αυτονόητο όσοι έχουν οικοδομικές άδειες να μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους. «Έχουμε και το παράλογο κάποιος που έβαλε μία μπουλντόζα δύο μέρες πριν την απόφαση του ΣτΕ και έκανε κάποιες εργασίες να μπορεί να συνεχίσει και άλλος με σχεδόν τελειωμένη οικοδομή, στα βαψίματα, να πρέπει να την κατεδαφίσει» ανέφερε. Σχετικά με την προσφυγή κατασκευαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που αφορά την απόφαση του ΣτΕ για τα κίνητρα του ΝΟΚ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εκτίμησε ότι «με βάση την κοινή λογική θα δικαιωθούν όσοι προσέφυγαν και ελπίζω να το εκτιμήσει ανάλογα το ΣτΕ, να επαναφέρει την τάξη και όσοι είχαν εκδώσει άδειες μέχρι 11/12/24, να συνεχίσουν τις εργασίες τους με βάση αυτές». Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες τοποθετήσεις στην αυτοδιοίκηση για επαναφορά των μπόνους δόμησης που προέβλεπε ο ΝΟΚ, υπό προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε λόγο για τον «ορισμό του παραλογισμού» καθώς «όλοι εκείνοι που προσέφυγαν αρχίζουν και θέλουν να επαναφέρουν τα κίνητρα εναντίον των οποίων προσέφυγαν».

«Η έκδοση νέων αδειών έχει πέσει κατακόρυφα»

Περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά σήμερα, ο Γιώργος Στασινός τη χαρακτήρισε «τραγική όσον αφορά την οικοδομή» προσθέτοντας ότι «κανείς δεν το καταλαβαίνει ακόμα στην οικονομία γιατί δουλεύουν οι παλιές άδειες που υπήρχαν, ενώ η έκδοση αδειών έχει πέσει κατακόρυφα». «Κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη πλέον ότι μπορεί να εκδώσει μία άδεια και να ολοκληρώσει αυτή την άδεια. Που σημαίνει ποιος ξένος θα μας εμπιστευθεί, ούτε εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη που δουλεύουμε χρόνια» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και υπογράμμισε ότι «το σημαντικότερο που έχασε η χώρα είναι ότι καθιερώθηκε ως μία χώρα που δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα έχεις ασφάλεια δικαίου».

«Όλες οι Πολεοδομίες να ανήκουν σε έναν φορέα»

Σε ό,τι αφορά τις Πολεοδομίες ο Γιώργος Στασινός ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει «όλες να ανήκουν σε έναν φορέα για να μην έχουμε διαφορετικές ερμηνείες» και πρόσθεσε ότι βλέπει «πολύ θετικά την πρόταση της κυβέρνησης να ενταχθούν σε έναν φορέα όπως το Κτηματολόγιο για να είναι ενιαία η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας». «Στο μέλλον με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, τις Πολεοδομίες σε έναν φορέα, την ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας και έναν σύγχρονο οικοδομικό κανονισμό, δεν θα συζητάμε τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα και θα έχει ξεπεραστεί ένα πρόβλημα» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, εκτιμώντας ότι «ενδεχομένως το διάγραμμα κάλυψης που θα πρέπει να ελέγχεται στο σύνολο των αδειών να γίνεται απλά και με Τεχνητή Νοημοσύνη». Τέλος, αναφέρθηκε στα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σημειώνοντας ότι «μέσα στο 2026 θα είναι έτοιμα σε μεγάλο ποσοστό» ενώ επανέλαβε την ανάγκη προετοιμασίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν για παράδειγμα σταλούν ταυτόχρονα 200 Πολεοδομικά Σχέδια καθώς θα πρέπει να γίνουν τα Προεδρικά Διατάγματα.

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