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North Evia Pass 2025: Από σήμερα οι αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:35 - 24 Οκτ 2025

North Evia Pass 2025: Από σήμερα οι αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr

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Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από σήμερα να υποβάλουν αιτήσεις για το «North Evia Pass 2025». Πρόκειται για μια σημαντική Δράση που υλοποιείται για τρίτη χρονιά. Με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το Πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: α) Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, β) Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: α) Φάση 1 - Νοέμβριος 2025, β) Φάση 2 - Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2026.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ώστε να επισκεφθούν τις προαναφερόμενες περιοχές, τονώνοντας την τοπική τουριστική και ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

  1. 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391) και
  2. 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391)

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη την χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, για να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους κωδικούς τους στο TaxisΝet.
  • Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.- emep.gov.gr), αυτά αντλούνται αυτόματα και δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν.
  • Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι τo «North Evia Pass 2025» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024
  • Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, και
  • Δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι, όσοι έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ) 2024-2025 ή 2025-2026, καθώς και όσοι λαμβάνουν ανάλογη παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργάσιμων ημερών. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας. Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Το «North Evia Pass 2025» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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