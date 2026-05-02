Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει η προθεσμία αιτήσεων – Άνω των 340.000 οι συμμετοχές

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Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή (3/5), με την πλατφόρμα να παραμένει διαθέσιμη έως τα μεσάνυχτα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ.

Αυτή είναι η τρίτη παράταση που δίνεται, καθώς το προηγούμενο διάστημα παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις και τεχνικά ζητήματα λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους πολίτες.

Μέχρι τώρα, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή 300.000 επιταγών (vouchers) σε δικαιούχους.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα επιδοτούμενων διακοπών σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, με διάρκεια ισχύος 13 μηνών, από τις 18 Μαΐου 2026 έως και τα τέλη Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

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