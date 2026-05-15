Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση
Εργασιακά
08:20 - 15 Μάι 2026

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Reporter.gr Newsroom
Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για το Youth Pass, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ που αφορά νέους ηλικίας 18 και 19 ετών.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να έχουν κλείσει τα 20 έτη.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

  • κωδικοί TAXISnet
  • εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)
  • δήλωση στοιχείων επικοινωνίας, όπως email και κινητό τηλέφωνο
  • επιλογή τράπεζας για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και παραμένει ενεργή για δύο χρόνια.

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 150 ευρώ

Το ποσό του Youth Pass μπορεί να αξιοποιηθεί για:

  • πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως σινεμά, θέατρα και μουσεία
  • μετακινήσεις με τρένα, λεωφορεία και πλοία
  • τουριστικές υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πακέτα
Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 08:31
