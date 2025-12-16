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ΕΟΤ: Νέα δρομολόγια των EasyJet και Jet2 από Ηνωμένο Βασίλειο προς Ελλάδα για το 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:23 - 16 Δεκ 2025

ΕΟΤ: Νέα δρομολόγια των EasyJet και Jet2 από Ηνωμένο Βασίλειο προς Ελλάδα για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η επικαιροποιημένη ενημέρωση της βρετανικής αγοράς για το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας συνολικά αλλά και των επιμέρους ελληνικών προορισμών, ήταν ο στόχος της συμμετοχής της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας σε ειδικές εκδηλώσεις της EasyJet και της Jet2, δύο από τους σημαντικότερους και πλέον δυναμικούς βρετανικούς t.os.

Η εκδήλωση «EasyJet Holidays Christmas Market» πραγματοποιήθηκε στο Λούτον στις 26 Νοεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή 300 στελεχών της EasyJet Holidays και της EasyJet, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρησιακών τμημάτων της εταιρείας για άμεση γνωριμία με βασικούς προμηθευτές και προορισμούς.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, 27 συνεργάτες, μεταξύ των οποίων κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως οι Ikos, Grecotel, Hilton και Hyatt, καθώς και οι τουριστικοί οργανισμοί Ελλάδας, Κύπρου, Τυνησίας και Μάλτας, παρουσίασαν το προϊόν και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Για τους ελληνικούς προορισμούς παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τα στελέχη του call center να αναζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με το προφίλ των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι η EasyJet καταγράφει σημαντική διεύρυνση του έργου της προς τη χώρα μας, καθώς το καλοκαίρι 2025 αύξησε τις θέσεις της κατά 14,3% (3,1 εκατ. θέσεις από το Ην. Βασίλειο προς την Ελλάδα), ενώ η EasyJet Holidays ενίσχυσε το μερίδιό της κατά 12%. Η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για τη νέα Luxury Collection της EasyJet Holidays για το 2026, με 21 ξενοδοχεία ήδη διαθέσιμα, ενώ για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 η EasyJet ενισχύει το δίκτυο με τρία νέα δρομολόγια από Λονδίνο προς Θεσσαλονίκη και από Μπρίστολ και Εδιμβούργο προς Αθήνα.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Λίντς η εκδήλωση «Jet2 – A Night with the Stars», καθιερωμένος θεσμός εσωτερικής εκπαίδευσης και εταιρικής αναγνώρισης για τον όμιλο Jet2, στη διάρκεια της οποίας 1.000 εκπρόσωποι απ’ όλα τα τμήματα της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα για προορισμούς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Τον ΕΟΤ εκπροσώπησαν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, και η αναπληρώτρια προϊσταμένη, Άντζελα Τζίφα, ενώ ακόμα έλαβε μέρος ο Δήμος Σκιάθου, ενισχύοντας περαιτέρω την προώθηση του νησιού. Η συμμετοχή του ΕΟΤ ενδυνάμωσε τη θεσμική παρουσία της Ελλάδας εντός του ομίλου και συνέβαλε σημαντικά στη στοχευμένη δικτύωση και τη διατήρηση της ισχυρής συνεργασίας με τη Jet2, σε μια περίοδο ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τους μεσογειακούς προορισμούς.

Η Jet2 παραμένει ο μεγαλύτερος t.o προς την Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στη βρετανική αγορά μετά τη Ryanair, εξυπηρετώντας 25 ελληνικούς προορισμούς με 121 δρομολόγια και προσφέροντας πάνω από 1.600 ξενοδοχεία, ενώ για το 2026 διευρύνει τη δραστηριότητά της, εντάσσοντας στη στρατηγική της τη Σάμο, την Ολυμπιακή Ριβιέρα (Πιερία) και το Μεγανήσι.

Πρόσφατα ο όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας βάσης στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπου το πτητικό έργο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2026, καλύπτοντας 29 προορισμούς και διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση των Βρετανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Οι συνδέσεις με Ελλάδα από το αεροδρόμιο Gatwick θα πραγματοποιούνται προς Κέρκυρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κεφαλονιά, Κω, Χαλκιδική, Πρέβεζα, Ρόδο, Σκιάθο και Ζάκυνθο.

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