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Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας η πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν
Χρηματιστήρια
16:53 - 21 Απρ 2026

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας η πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές καταγράφουν άνοδο την Τρίτη (21/4), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει μια «εξαιρετική συμφωνία» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενόψει της κατάπαυσης του πυρός που λήγει την Τετάρτη (22/4).  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,75% στις 49.815,58 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,25% στις 7.127,32 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,23% στις 24.457,66 μονάδες.

«Θα καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν έχει άλλη επιλογή». Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τη λήξη της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί παράτασή της.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε κατηγορήσει το Ιράν, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι παραβίασε επανειλημμένα την κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (20/4), οι βασικοί δείκτες είχαν υποχωρήσει, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονταν επιφυλακτικοί ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. Ο Nasdaq διέκοψε μάλιστα ένα ανοδικό σερί 13 ημερών, το μεγαλύτερο από το 1992.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η γενικότερη επενδυτική εικόνα παραμένει θετική. Ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Wells Fargo, Ohsung Kwon, εκτίμησε ότι η αγορά ενδέχεται να κινηθεί υψηλότερα, θέτοντας στόχο για τον S&P 500 τις 7.300 μονάδες έως τον Ιούλιο.

Ξεχώρισε η μετοχή της UnitedHealth, η οποία κατέγραψε άνοδο άνω του 7%, μετά από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας.

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