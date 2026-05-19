Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα
22:48 - 19 Μάι 2026

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε στρατηγική συνεργασία με την Jet2, προχώρησε η Leaderstay, μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες διαχείρισης τουριστικών βιλών στην Ελλάδα. Η Leaderstay, διαχειρίζεται σήμερα ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο portfolio με περισσότερα από 300 ακίνητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη και τη θέση της στον κλάδο.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Leaderstay, προσφέροντας στα συνεργαζόμενα ακίνητα πρόσβαση σε ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά δίκτυα στην Ευρώπη. Η Jet2 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 19,7 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, 13 βάσεις που καλύπτουν το 85% του βρετανικού πληθυσμού και έσοδα που ξεπερνούν τα 7 δισ. για το 2024-25, με έντονη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Leaderstay, από τις λίγες εταιρείες παγκοσμίως που σηματοδοτούν τον ελληνικό δυναμισμό στον τομέα αυτό, ενισχύοντας σημαντικά τη ζήτηση για luxury villas και premium ακίνητα, ιδιαίτερα από τη βρετανική αγορά, η οποία παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για υψηλού επιπέδου διαμονές στην Ελλάδα. Παράλληλα, διευρύνονται τα κανάλια διανομής της εταιρείας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αύξηση κρατήσεων και βελτιστοποίηση αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες. Με βαθιά γνώση της τουριστικής αγοράς και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση ακινήτων, η εταιρεία συνδυάζει στρατηγική προώθηση με δική της, εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή και in-house λογισμικό που ενισχύει την αποδοτικότητα και την αυτοματοποίηση των κρατήσεων. Το portfolio της περιλαμβάνει επιλεγμένες βίλες και premium κατοικίες σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ταξιδιωτικής αγοράς.

Ο κ. Γιώργος Τσικανδυλάκης, CEO της Leaderstay, δήλωσε τα εξής: «Η συνεργασία μας με τη Jet2 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική εξέλιξη για την Leaderstay και είναι αποτέλεσμα στοχευμένων συζητήσεων και προσεκτικού σχεδιασμού. Το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς οργανισμούς του ΗΒ ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στην αγορά και δημιουργεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, διευρύνουμε την παρουσία μας σε αγορές υψηλής ζήτησης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας σε ένα απαιτητικό διεθνές κοινό»

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

