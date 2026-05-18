Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ
18:55 - 18 Μάι 2026

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Κατά τη διάρκεια της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με βάση τα αποτελέσματα νέα πρόεδρος είναι η Αγάπη Σμπώκου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πρόεδρος
Σμπώκου Αγάπη, PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ
Α Αντιπρόεδρος
Χατζής Γιάννης, Πρόεδρος ΠΟΞ
Αντιπρόεδροι
Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ
Τσιλίδης Λύσανδρος, Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ
Βασιλάκης Ευτύχιος, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
Γιαννούλης Εμμανουήλ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΤΒΕΕ
Μήτσης Σταύρος, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY AE
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Καλλίνικος Καλλίνικος, ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕ
Γενικός Γραμματέας
Βούλγαρης Χαράλαμπος, KONTOKALI BAY RESORT & SPA ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΜΠ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κυβερνήτης Γιώργος, Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΕ
Επίτιμος Γενικός Γραμματέας
Βερνίκος Γιώργος, ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ
Μέλη
Βενετόπουλος Φίλιππος, VC NAVAL MANAGEMENT LTD
Δρακόπουλος Βασίλειος, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ MARBELLA AE
Θεοφανοπούλου Μαρία, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ (GREEK TRAVEL PAGES)
Καλλιμασιάς Γεώργιος, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΔΑΑ)
Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - TEMEΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE (COSTA NAVARINO)
Λασκαρίδη Χλόη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ AE
Μάγειρας Κυριάκος, SUPERFAST FERRIES SA
Μαρούλης Άρης, ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μπιστόλας Δημήτρης, KEY TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παγώνης Αντώνιος, NST TRAVEL AE
Στυλιανόπουλος Ανδρέας, ΝΑΒΙΓΚΕΙΤΟΡ ΕΠΕ
Τορνιβούκας Κωνσταντίνος, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
Αριστίνδην Μέλη
Καραβίας Φωκίων, Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK
Μαρίνης Άρης, Πρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εδώ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, εδώ.

