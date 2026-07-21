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Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:26 - 21 Ιουλ 2026

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

Γιώργος Αλεξάκης
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Το όραμά της για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού παρουσίασε η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, στην πρώτη της συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησής της ήταν ότι η ανάπτυξη του τουρισμού οφείλει να στηρίζεται σε κανόνες, σωστή διαχείριση των προορισμών και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Η κ. Σμπώκου υπογράμμισε πως η αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών προορισμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και ξεκάθαρου χωροταξικού πλαισίου που θα διασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της λειτουργίας οργανισμών διαχείρισης προορισμών που θα ενισχύουν τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι βραχυχρόνιες

Αναφερόμενη στη βραχυχρόνια μίσθωση, σημείωσε ότι πρόκειται πλέον για αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η λειτουργία της πρέπει να διέπεται από σαφείς κανόνες και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως επισήμανε, το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη φορολογική ισότητα, το στεγαστικό πρόβλημα και τη συνολική ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη σχέση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι η αποδοχή και η εμπιστοσύνη των κατοίκων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Όπως ανέφερε, η κοινωνική αποδοχή του τουρισμού είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της δυναμικής και της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Οι εργαζόμενοι

Η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέδειξε επίσης τον ανθρώπινο παράγοντα ως το σημαντικότερο κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού, δίνοντας έμφαση στους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και στους νέους και τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Όπως τόνισε, απαιτείται ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί στενότερα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μέσα από την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη δημιουργία προοπτικών που θα καταστήσουν τον τουρισμό μια ελκυστική και μακροπρόθεσμη επαγγελματική επιλογή.

Η φορολογία

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού αποτελεί ακόμη έναν βασικό πυλώνα της νέας στρατηγικής. Η κ. Σμπώκου ζήτησε σταθερό φορολογικό περιβάλλον, δίκαιους κανόνες λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις και ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα για επενδύσεις που αφορούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Ξεχωριστή θέση στις προτεραιότητες του ΣΕΤΕ κατέχουν επίσης η βιωσιμότητα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η τεχνητή νοημοσύνη. Η πρόεδρος του Συνδέσμου επισήμανε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να αξιοποιούνται ως μέσα ενίσχυσης της ανθρώπινης εργασίας και της εμπειρίας του επισκέπτη, χωρίς να υποκαθιστούν τη φιλοξενία, την προσωπική επαφή και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης του «brand Ελλάδα», το οποίο, όπως είπε, πρέπει να βασίζεται στην αξιοπιστία και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού, τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τον ελληνικό τρόπο ζωής.

Όπως έγινε γνωστό, ο ΣΕΤΕ σχεδιάζει να ενισχύσει τον θεσμικό και οργανωτικό του ρόλο, διευρύνοντας τη συνεργασία του με την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους φορείς του τουρισμού, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών για τον κλάδο.

Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις

Τέλος, η κ. Σμπώκου υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα, με το ΙΝΣΕΤΕ να αποτελεί τον βασικό φορέα παραγωγής γνώσης και τη Marketing Greece να συμβάλλει στη σύνδεση της στρατηγικής με την προβολή και ανάπτυξη των ελληνικών προορισμών.

Σημειώνεται ότι ότι οι επτά βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής του ΣΕΤΕ – διαχείριση προορισμών, ανθρώπινο δυναμικό, ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα, τεχνολογία, ενίσχυση του brand Ελλάδα και οργανωτική εξέλιξη του Συνδέσμου– συνθέτουν τον οδικό χάρτη της νέας διοίκησης για τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 16:30
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