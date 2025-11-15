Renault Twingo: Αποκαλύφθηκε και επιστρέφει
02:54 - 15 Νοε 2025

Renault Twingo: Αποκαλύφθηκε και επιστρέφει

Νίκος Λιβανός
Eχουν περάσει 30 και πλέον χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Twingo, ενός ριζοσπαστικού μοντέλου, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν έως τότε οι φίρμες τα οχήματα πόλης. Ηταν μικρό, πρακτικό και οικονομικό, προσηλωμένο στις αστικές μετακινήσεις

Σήμερα, με 30 χρόνια εμπειρίας και 3,75 εκατ. πωλήσεις σε 25 χώρες, το μικρό μοντέλο έχει γράψει τη δική του ιστορία στις αστικές μετακινήσεις.

Πριν λίγες ημέρες η Renault αποκάλυψε το νέο νέο Twingo, που αισίως πατάει στην τέταρτη γενιά του, έχοντας μια ισχυρή εμπορική παρακαταθήκη. Θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, που πατάει στη συνταγή που γνωρίσαμε στο 5αρι, με τη ρετρο-φουτουριστική του σχεδίαση, θέτοντας στη διάθεση του σύγχρονου οδηγού ένα future classic αυτοκίνητο, που κάνει τις αστικές, σίγουρα ξεχωριστές και άκρως οικονομικές με σύμμαχο την ηλεκτροκίνηση.

Θα πλαισιώσει ήδη μια πλούσια γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα της Renault, όπως το νέο 5- Tech, το 4 Ε-Τech αλλά και το νέο Clio, μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

Το νέο μοντέλο, που έχει αρκετές σχεδιαστικές επιρροές από το πρώτο μοντέλο αλλά και το νέο 5αρι, που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά. Η έκδοση παραγωγής του Twingo E-Tech θα βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, που αναπτύχθηκε από την Ampere σε μόλις δύο χρόνια. Στόχος της γαλλικής φίρμας η βασική έκδοση θα κρατηθεί αρκετά κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα δώσει έμφαση τόσο στην ηλεκτρική του αυτονομία όσο και στις επιδόσεις του. Επίσης, θα είναι ένα πρακτικό μοντέλο με ευρηματικούς χώρους, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Renault 5 και 4 με τη γνώριμη οθόνη 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και 7 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Σε κάθε περίπτωση το νέο μοντέλο θα έχουν δυνατούς αντιπάλους, όπως το νέο BYD Dolphin Surf, αλλά και το κορεατικό Hyundai Inster, που διακρίνονται για τη μικρές διαστάσεις τους, αλλά και τον προσιτό χαρακτήρα τους.

Η γαλλική φίρμα με στόχο να τονώσει τη φήμη του, θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου οι μελλοντικοί αγοραστές θα μπορούν να το προπαραγγείλουν πριν βγει στους δρόμους. Θα ονομάζεται Twingo R Pass , όπου οι εν δυνάμει πελάτες θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της Renault και το επίσημο άνοιγμα του βιβλίου παραγγελιών.

Τα μέλη θα έχουν προτεραιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην παράδοση του οχήματος, ενώ θα έχουν επίσης πρόσβαση σε άλλα αποκλειστικά προνόμια.

