Το MG4 Urban στην Ελλάδα

Μία σημαντική νέα άφιξη έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026” !

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την Πανελλαδική Πρεμιέρα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο περίπτερο της MG , κατά την ημέρα Εγκαινίων & Τύπου της Έκθεσης.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG , σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3 , διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP . Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά , με ισχύ DC έως 87 kW.

Urban στο όνομα. Ολοκληρωμένο στην πράξη.

Το MG4 Urban συνδυάζει compact φιλοσοφία με ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα , ενώ με την ανάληψη των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα .

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική οθόνη HD αφής 12,8" και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7" , ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto .

Παράλληλα, το MG Pilot Custom επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώνει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των προηγούμενων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα σε κάθε διαδρομή.