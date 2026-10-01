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Λίγο πριν την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιος θέλει εντάσεις με τους Αμερικανούς;
Ανεμοδείκτης
15:22 - 01 Οκτ 2026

Λίγο πριν την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιος θέλει εντάσεις με τους Αμερικανούς;

Reporter.gr Newsroom

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Το πόσο σοβαρό είναι το θέμα που ανέδειξε η Wall Street Journal για τις δραστηριότητες της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φανεί με την πάροδο του χρόνου και το αν θα υπάρξουν πολιτικές, επιχειρηματικές ή άλλες «ουρές» στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον.

Μέχρι τότε είναι απαραίτητη μία διαπίστωση. Τα σχόλια της κυβέρνησης για το δημοσίευμα ήταν ως γνωστόν κάπως γενικά και αόριστα. Οσοι παρακολούθησαν δε την εξέλιξη των πραγμάτων τις πρώτες ώρες μετά το δημοσίευμα, γνωρίζουν ότι και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν κάπως αμήχανα και διστακτικά, μέχρις ότου εκδώσουν τις ανακοινώσεις τους.

Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει την πραγματικότητα, που τις περισσότερες φορές επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα (6-8/10), κανείς δεν θέλει εντάσεις, οποιουδήποτε είδους, με την κυβέρνηση Τραμπ

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