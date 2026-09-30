ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%
Ανακοινώσεις
17:53 - 30 Σεπ 2026

Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου της Χρήσης 2026 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά το Α’ Εξάμηνο της χρήσης 2026, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 20% ήτοι από 6.395 χιλ. Ευρώ σε 7.669 χιλ. Ευρώ. Μέρος της Αύξησης των πωλήσεων οφείλεται στη συνεισφορά της Γαλλικής θυγατρικής του Ομίλου WATERA SA που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με πωλήσεις 1.004 χιλιάδων Ευρώ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 11,4 %.

Τα αποτελέσματα Προ Φόρων του Ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 125 χιλιάδες Ευρώ έναντι 1.885 χιλιάδων το 2025. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλάμβαναν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1.070 χιλιάδων Ευρώ που προήλθε από την πώληση ακινήτου στον Βόλο. Επίσης τα φετινά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά από την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Γαλλικής Θυγατρικής εταιρίας WATERA SA που βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και παρουσίασε ζημιές 775 χιλιάδων Ευρώ. Τα συγκρίσιμα Προφόρμα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων (Proforma EBT) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε κέρδη 899 χιλιάδων Ευρώ σε σχέση με 815 χιλιάδες κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 περιλαμβανομένων των ζημιών της Γαλλικής Θυγατρικής, διαμορφώθηκαν σε 120 χιλιάδες Ευρώ, έναντι κερδών, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου, 320 χιλιάδων Ευρώ κατά το Α ‘Εξάμηνο του 2025.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026, το EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των ζημιών της Γαλλικής Θυγατρικής, διαμορφώθηκε σε 656 χιλιάδες Ευρώ έναντι EBITDA, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου, 1.226 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι, αν αφαιρεθεί το προερχόμενο από την Γαλλική Θυγατρική αποτέλεσμα, τότε το EBITDA του ομίλου διαμορφώνεται σε 1.311 χιλιάδες Ευρώ.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού.

Ο Όμιλος WATERA αποτελείται από τις υπό συγχώνευση θυγατρικές εταιρίες WATERA SA (Εισηγμένης στο Euronext Growth Paris) και WATERA INTERNATIONAL καθώς και τις θυγατρικές τους. Η θυγατρική Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, είναι κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τον Ιούλιο του 2025, στον ,όμιλο Watera εντάχθηκε η Γαλλική εταιρεία, Osmosun της οποίας η Unibios απέκτησε το 65% του μετοχικού κεφαλαίου. H Osmosun (που έχει πλέον μετονομασθεί σε WATERA SA) δραστηριοποιείται στην αγορά της επεξεργασίας νερού και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και διάθεση αφαλατώσεων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.
Ανακοινώσεις

Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο
Επιχειρήσεις

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με «καύσιμο» τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με «καύσιμο» τις τράπεζες

Metaxa Hospitality Group: Επενδύσεις €15 εκατ. με το βλέμμα σε Κρήτη και Σαντορίνη
Επιχειρήσεις

Metaxa Hospitality Group: Επενδύσεις €15 εκατ. με το βλέμμα σε Κρήτη και Σαντορίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 20:12

Ευρωαγορές: Τέλος στο 6μηνο ανοδικό σερί – Πτώση 2,5% για τον Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:50

PRODEA Investments: Άλμα 61% στο adjusted EBITDA – Στα €49,9 εκατ. το α’ εξάμηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 19:47

Μπρατάκος: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τη διεύρυνση των 120 δόσεων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:40

Attica Group: Στα €329,8 εκατ. ο τζίρος το α’ εξάμηνο – Μείωση κόστους κατά €21,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:30

Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:15

Cairo Mezz: Στο «κάδρο» η εξαγορά του Cairo 3 – Έως 70,5 εκατ. ευρώ η αξία για την εταιρεία

Εργασιακά
30/09/2026 - 19:02

Δημόσιο: Έρχονται 20.870 προσλήψεις το 2027 – Οι τομείς προτεραιότητας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 18:59

Βρυξέλλες: Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε μέλος της Waterborne

Πολιτική
30/09/2026 - 18:45

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 18:25

ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 18:02

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 17:53

Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:48

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
30/09/2026 - 17:43

Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:36

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια συνολική ρύθμιση οφειλών

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:27

6th LAW FORUM ON TAXATION: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση και οι νέες οικονομικές προκλήσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:24

Ράμα: Υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ – Τραμπ ύψους €1,4 δισ. – Να αποφασίσει η επιστήμη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:21

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Ηπιότερος του αναμενομένου ο πληθωρισμός – Στο 3,4% ο PCE

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 17:04

ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:19

Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ