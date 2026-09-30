Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου της Χρήσης 2026 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά το Α’ Εξάμηνο της χρήσης 2026, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 20% ήτοι από 6.395 χιλ. Ευρώ σε 7.669 χιλ. Ευρώ. Μέρος της Αύξησης των πωλήσεων οφείλεται στη συνεισφορά της Γαλλικής θυγατρικής του Ομίλου WATERA SA που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με πωλήσεις 1.004 χιλιάδων Ευρώ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 11,4 %.

Τα αποτελέσματα Προ Φόρων του Ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 125 χιλιάδες Ευρώ έναντι 1.885 χιλιάδων το 2025. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλάμβαναν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1.070 χιλιάδων Ευρώ που προήλθε από την πώληση ακινήτου στον Βόλο. Επίσης τα φετινά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά από την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Γαλλικής Θυγατρικής εταιρίας WATERA SA που βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και παρουσίασε ζημιές 775 χιλιάδων Ευρώ. Τα συγκρίσιμα Προφόρμα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων (Proforma EBT) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε κέρδη 899 χιλιάδων Ευρώ σε σχέση με 815 χιλιάδες κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 περιλαμβανομένων των ζημιών της Γαλλικής Θυγατρικής, διαμορφώθηκαν σε 120 χιλιάδες Ευρώ, έναντι κερδών, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου, 320 χιλιάδων Ευρώ κατά το Α ‘Εξάμηνο του 2025.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026, το EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των ζημιών της Γαλλικής Θυγατρικής, διαμορφώθηκε σε 656 χιλιάδες Ευρώ έναντι EBITDA, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου, 1.226 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι, αν αφαιρεθεί το προερχόμενο από την Γαλλική Θυγατρική αποτέλεσμα, τότε το EBITDA του ομίλου διαμορφώνεται σε 1.311 χιλιάδες Ευρώ.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού.

Ο Όμιλος WATERA αποτελείται από τις υπό συγχώνευση θυγατρικές εταιρίες WATERA SA (Εισηγμένης στο Euronext Growth Paris) και WATERA INTERNATIONAL καθώς και τις θυγατρικές τους. Η θυγατρική Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, είναι κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τον Ιούλιο του 2025, στον ,όμιλο Watera εντάχθηκε η Γαλλική εταιρεία, Osmosun της οποίας η Unibios απέκτησε το 65% του μετοχικού κεφαλαίου. H Osmosun (που έχει πλέον μετονομασθεί σε WATERA SA) δραστηριοποιείται στην αγορά της επεξεργασίας νερού και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και διάθεση αφαλατώσεων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.