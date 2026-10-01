Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή

Τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις ελληνικές πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες, καθώς και τις ελληνογαλλικές σχέσεις, ανέλυσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε fireside chat που είχε με τον νέο Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Nicolas Kassianides, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα, και συντονίστρια τη δημοσιογράφο κ. Σία Κοσιώνη, στο πλαίσιο του 2ου Ελληνογαλλικού Ενεργειακού Forum «Powering the Future -Advancing Integrated Energy Ecosystems».

Ο κ. Παπασταύρου ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη Γαλλία και στη συμβολή της στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι, πέρα από την ιστορικά γνωστή συμβολή του Γάλλου Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδιαίτερη σημασία είχε και η στάση της Γαλλίας κατά την κρίσιμη περίοδο του 2015. «Αυτό που νομίζω ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναγνωρίσει, και ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, είναι η καθοριστική στάση και επίδραση που είχε η Γαλλία το 2015 και σε όλη την περίοδο της κρίσης, για να μπορέσει η Ευρώπη να μην προχωρήσει σε ακραία σενάρια όσον αφορά τη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την πορεία που ακολούθησε έκτοτε η Ελλάδα. Όπως ανέφερε, «πόσο περήφανη πρέπει να είναι η Γαλλία βλέποντας ότι η πρόταση που εκείνη υποστήριξε είχε σαν αποτέλεσμα τώρα η Ελλάδα να δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία και την Ιταλία και την Αγγλία και την Αμερική και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών να προεδρεύει στο Eurogroup».

Ως προς την ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «Βρισκόμαστε ήδη μέσα σε μία ενεργειακή καταιγίδα», επισημαίνοντας ότι πολλές φορές η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα ως αποτέλεσμα της κρίσης: «Έχει την τάση αρχικά ενός ‘ελάχιστου κοινού παρονομαστή’, πριν να υποχρεωθεί από την κρίση να λάβει ουσιαστικά μέτρα. Στην περίοδο αυτή που ζούμε η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Πρέπει να δράσει».

«Αν η ΕΕ δεν είναι τολμηρή, δεν πάρει μέτρα άμεσα, ουσιαστικά κινδυνεύει η κοινωνική της συνοχή και ανταγωνιστικότητά της. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προβούμε σε κοινές ενέργειες» υπογράμμισε ο Υπουργός κα προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Υπάρχουν 27 διαφορετικές αγορές, με μια χαλαρή μορφή συνεργασίας. Υπάρχει η Task Force, η οποία έγινε κατόπιν πίεσης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε χθες μια επιστολή στην Κομισιόν, ζητώντας να εξαιρεθούν προσωρινά από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο».

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Παπασταύρου εξήγησε: «Χτίζουμε συμμαχίες γιατί είναι μια πανευρωπαϊκή πρόκληση αυτή. Σε πάρα πολλές χώρες οι πολίτες δοκιμάζονται. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι σε μεγάλο κίνδυνο».

Αναφερόμενος στις ελληνογαλλικές σχέσεις, ο ΥΠΕΝ τόνισε ότι η «ενέργεια είναι ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής σχέσης που έχει η χώρα μας με τη Γαλλία, μετά τη στρατιωτική συνεργασία. Είναι μια συνολική, ολιστική συνεργασία η οποία ξεκινάει από τη θάλασσα από τις διασυνδέσεις, από τις ΑΠΕ από την αποθήκευση».

«Το ενδιαφέρον της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε, κοινές κατευθύνσεις, κοινές προτεραιότητες και στρατηγικές και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μία συνεργασία σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Όσον αφορά τις διασυνδέσεις είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε δύο πολύ μεγάλες γαλλικές εταιρείες, την Nexans και την Meridiam που συνεργάζονται με τον ΑΔΜΗΕ», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, αναδεικνύοντας τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων: «Η Ελλάδα επενδύει στις διασυνδέσεις μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας, όπως σε Κρήτη, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Και η σύμπραξή μας με τη Γαλλία στο έργο GSI – την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ – αντανακλά τη δυναμική που έχει η ελληνογαλλική συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας εντάσσεται σε μια ευρύτερη κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση, με κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους της. «Εμείς έχουμε ήλιο και άνεμο. Ενδεχομένως να έχουμε και υδρογονάνθρακες και κοιτάσματα, κάτι το οποίο προσπαθούμε να εξερευνήσουμε και να δούμε αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Εκεί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και συνεργασίας με τη Γαλλία.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και τη δυνατότητα αξιοποίησης της γαλλικής εμπειρίας.