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Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%
Αναλύσεις
12:55 - 01 Οκτ 2026

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

Reporter.gr Newsroom

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Ισχυρή ήταν η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το γ’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την επενδυτική ανασκόπηση της Deutsche Bank για την πορεία των διεθνών αγορών τον Σεπτέμβριο και συνολικά στο τρίμηνο.

Όπως προκύπτει από την ημερήσια επενδυτική ανασκόπηση Early Morning Reid: September and Q3 2026 Performance Review, με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2026, ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ στο γ’ τρίμηνο κατέγραψε συνολική άνοδο 12,2%.

Με βάση την κατάταξη της Deutsche Bank, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων διεθνών αγορών και επενδυτικών κατηγοριών σε τριμηνιαία βάση, πίσω από τις επιδόσεις των αγορών πετρελαίου. Από την αρχή του 2026, η απόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου διαμορφώνεται στο 20,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναπαράγονται από την ανασκόπηση.

Η επίδοση του Σεπτεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά. Ο DAX υποχώρησε κατά 4,0%, ενώ ο STOXX 600 σημείωσε απώλειες 2,4% μέσα στον ίδιο μήνα.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η σημαντικότερη τάση στις αγορές κατά το γ’ τρίμηνο ήταν η έντονη άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 42%, εξέλιξη που συνδέεται στην ανάλυση με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην ενέργεια. Ο δείκτης spot τιμών των αγροτικών προϊόντων του Bloomberg κατέγραψε επίσης τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 2022.

Το περιβάλλον αυτό συνέβαλε σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, με τη Fed, την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρούν σε αυξήσεις επιτοκίων.

Για τη Fed, ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε, σύμφωνα με την ανασκόπηση, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, ενώ τα στοιχεία της ομοσπονδιακής τράπεζας παραπέμπουν σε μία ακόμη κίνηση μέχρι το τέλος του έτους.

Αντίστοιχα, η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, ενώ η διατύπωση της απόφασής της παρέπεμπε στην εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει για παρατεταμένο διάστημα σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο.

Στην Ιαπωνία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το επιτόκιο πολιτικής στο 1,25%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995.

Πιέσεις στα κρατικά ομόλογα

Ο συνδυασμός αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και ισχυρής ανάπτυξης είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τις αποδόσεις να αυξάνονται διεθνώς.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε στο 5,28%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, έχοντας αυξηθεί κατά 82 μονάδες βάσης στη διάρκεια του γ’ τριμήνου.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Γερμανία, όπου η απόδοση του 10ετούς bund ενισχύθηκε κατά 73 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 3,58%.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλούσε, μεταξύ άλλων, τις αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων στις αγορές ομολόγων.

Θετική η εικόνα στη Wall Street

Το γ’ τρίμηνο δεν χαρακτηρίστηκε αποκλειστικά από αρνητικές εξελίξεις στις αγορές.

Η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα συνέβαλαν στην άνοδο του S&P 500, ο οποίος κατέγραψε τριμηνιαία άνοδο 2,3% σε όρους συνολικής απόδοσης.

Σημαντική ώθηση στον αμερικανικό δείκτη έδωσαν οι μετοχές των λεγόμενων Magnificent 7, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 11,1% σε όρους συνολικής απόδοσης κατά το ίδιο διάστημα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική, η ισχυρή εταιρική κερδοφορία και η ανθεκτικότητα της οικονομίας εξακολούθησαν να στηρίζουν την αμερικανική αγορά.

Υποχώρηση για STOXX 600 και KOSPI

Σε άλλες μεγάλες αγορές, πάντως, οι επιδόσεις ήταν ασθενέστερες.

Ο ευρωπαϊκός STOXX 600 είχε καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, πριν υποχωρήσει προς το τέλος του γ’ τριμήνου. Σε όρους συνολικής απόδοσης, ο δείκτης έκλεισε το τρίμηνο με πτώση 0,6%.

Ακόμη εντονότερη ήταν η μεταβολή στη Νότια Κορέα. Ο KOSPI, μετά την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του β’ τριμήνου, όταν είχε ενισχυθεί κατά 67,9% σε όρους συνολικής απόδοσης, κατέγραψε στο γ’ τρίμηνο πτώση 19,2%.

Το ελληνικό χρηματιστήριο σε διαφορετική τροχιά

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεχώρισε, με τον δείκτη να καταγράφει άνοδο 12,2% στο γ’ τρίμηνο και 2,3% μόνο τον Σεπτέμβριο.

Η Deutsche Bank καταγράφει έτσι μια εικόνα σημαντικής ανθεκτικότητας της ελληνικής αγοράς σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με την άνοδο του ενεργειακού κόστους, τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τη στροφή των κεντρικών τραπεζών σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 13:07
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