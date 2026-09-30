Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Πτήση με περίπου 180 επιβάτες, με προορισμό το Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, αφού ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε έναν άλλο πιλότο και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, προτού ακινητοποιηθεί, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένας από τους πιλότους «προφανώς προσπάθησε να συντρίψει το αεροσκάφος μαζί με όλους όσους επέβαιναν σε αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μίλησε με έναν Ισραηλινό επιβάτη, ο οποίος, μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, «κατάφερε να εισέλθει στο πιλοτήριο και, από κοινού, ακινητοποίησαν τον πιλότο που είχε διαπράξει την επίθεση με μαχαίρι, ενώ εκείνος προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα του αεροσκάφους».

Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί, συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Washington Post, η πτήση 1073 της Flydubai άρχισε να πραγματοποιεί απότομη κάθοδο από τα 34.000 πόδια περίπου δύο ώρες και 20 λεπτά μετά την απογείωσή της και για λίγο βρέθηκε σε κατακόρυφη βύθιση πάνω από την έρημο, κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιορδανία. Σύμφωνα με δεδομένα πτήσης που είναι δημοσίως διαθέσιμα, το αεροσκάφος έχασε το μισό του ύψους του σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Το αεροσκάφος σταθεροποιήθηκε έπειτα από 10 λεπτά ακανόνιστης πτήσης, ενώ κάποιος στο πιλοτήριο ενεργοποίησε τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης 7700 και 7500, οι οποίοι σημαίνουν «γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και «παράνομη παρέμβαση», αντίστοιχα, σύμφωνα με το Flightradar24.com. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 Max, προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

«Άρωμα» τρομοκρατίας

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διερευνούσαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, όπως δήλωσε πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα δολοφονίας των επιβατών, υποστηρίζοντας ότι ένας «τρομοκράτης» επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος.

Η Flydubai ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος «τέθηκε επιτυχώς υπό έλεγχο από το εν υπηρεσία πλήρωμα της Flydubai που ταξίδευε με την πτήση».

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της είχε επίσης επιβεβαιώσει ότι όλοι οι επιβάτες ήταν ασφαλείς και είχαν καταγραφεί ως παρόντες.

Τι υποστηρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν συνεντεύξεις με επιβάτες, οι οποίοι περιέγραψαν συμπλοκή μεταξύ των πιλότων μέσα στο πιλοτήριο και ανέφεραν ότι άλλοι επιβάτες έσπευσαν να ακινητοποιήσουν το δράστη. Φωτογραφίες έδειξαν επιβάτες να επιστρέφουν στις θέσεις τους με τα πουκάμισά τους γεμάτα αίματα.

Η 74χρονη επιβάτης Ντάλια Σπίγκελ δήλωσε ότι αισθάνθηκε το αεροσκάφος να χάνει ξαφνικά ύψος και ότι, περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση, «ανέβαινε και κατέβαινε χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο». Ένας άλλος επιβάτης, ο οποίος είδε τη συμπλοκή στο πιλοτήριο, άρχισε να φωνάζει.

«Τρεις έως πέντε άνδρες εισέβαλαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και άρχισαν να περιθάλπουν τους τραυματισμένους πιλότους», δήλωσε η Σπίγκελ σε ηχητικό μήνυμα. «Λίγα λεπτά αργότερα, αισθανθήκαμε το αεροσκάφος να σταθεροποιείται… και συνεχίσαμε την πτήση».

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει πιθανή αεροπειρατεία, προκάλεσε συναγερμό στα υψηλότερα επίπεδα, με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να διατάζει μαχητικά αεροσκάφη να κατευθυνθούν προς το επιβατικό αεροσκάφος και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας, να πραγματοποιούν επείγουσες συσκέψεις.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους προτού το αεροσκάφος προσγειωθεί στην Ταμπούκ.

Το αεροδρόμιο της Ταμπούκ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δύο πιλότοι είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι επιβάτες παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές με ποιον τρόπο θα επαναπατρίζονταν οι Ισραηλινοί επιβάτες ούτε εάν θα τους επιτρεπόταν να εισέλθουν στη Σαουδική Αραβία, δεδομένου ότι οι δύο χώρες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Ο συναγερμός για αεροπειρατεία ενέτεινε τους φόβους εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και επανέφερε μνήμες από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, όταν πτήσεις από και προς το Ισραήλ καταλαμβάνονταν συχνά από Παλαιστίνιους ένοπλους.

Έκτοτε, οι αεροπειρατείες έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια και εντός των αεροσκαφών.

«Οι λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη ασαφείς, αλλά οι Ισραηλινοί που επέβαιναν στο αεροσκάφος βοήθησαν να ακινητοποιηθεί ο συγκυβερνήτης, ο οποίος προφανώς προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε ένα φρικτό περιστατικό, αλλά όλοι είναι ασφαλείς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.