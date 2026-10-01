Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία.

Το πρωί, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα και κατέθεσε, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέφανο, παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτας Δημητρίου, του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας:

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλόφρονα πάντοτε υποδοχή σας, και εσάς και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη (Πάλμα).

Είναι πρόδηλη νομίζω η αγάπη σας και την αισθάνομαι και εγώ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οφείλω να πω και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Θέλω, καταρχάς, να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τους θερμότερους χαιρετισμούς της ελληνικής Κυβέρνησης, του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και όλου του ελληνικού λαού, ο οποίος πάντοτε, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό και σήμερα, την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, πανηγυρίζει μαζί σας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κι εμείς, με τις νέες δυνατότητες τις οποίες δημιουργούμε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.

Και πάλι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλόφρονα και γεμάτη αγάπη – όχι μόνο για τη γνωστή κυπριακή φιλοξενία – υποδοχή σας και να μεταφέρω προς όλους τους Κύπριους τις ευχές μου για υγεία και μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία σας, και επίσης για τη διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού ότι οφείλουμε να στηρίζουμε το αδελφό κυπριακό κράτος».

Αμέσως μετά, ο κ. Δένδιας κατέθεσε, μαζί με τον κ. Χριστοδουλίδη, στέφανο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Εν συνεχεία, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το πέρας της οποίας δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που, μαζί με τον Αρχηγό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον Στρατηγό Χούπη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Λευκωσία, στην παρέλαση με την οποία τιμάμε την Επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

Η σημερινή παρέλαση προβάλλει μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού: την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος που συμπληρώνει σήμερα 66 χρόνια ζωής.

Ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής.

Αλλά δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ότι είναι ένα κράτος που, επί μισό και πλέον αιώνα, υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει.

Υπάρχει ένα δίδαγμα, ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η Δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.

Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην Ελληνική Δημοκρατία με την «Ατζέντα 2030». Με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα ήθελα να πω εδώ, από τη Λευκωσία, ότι η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά «φτερά» σήμερα πάνω από τον χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΥΚ.

Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.

Θα ήθελα επίσης μια τελική προσωπική παρατήρηση. Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός κατά την άφιξή μου στην παρέλαση.

Θα μεταφέρω αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης στην Αθήνα.

Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία!».

Στην παρέλαση παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Πρέσβεις, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι.

Στην παρέλαση συμμετείχαν, από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ και Μέσα (Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106). Συμμετείχε επίσης ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ), ενώ πραγματοποιήθηκε διέλευση ζεύγους ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 άνωθεν του χώρου της παρέλασης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» ναυλοχεί στο λιμάνι της Λάρνακας και είναι ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη.

Χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου και Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Μιχάλη Τζιώρτα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας Ανδρέα Αθανασίου και το μέλος της Επιτροπής Κατεχομένων Δημήτρη Χειλιμήντρη. Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.