ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί
Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος
Πολιτική
14:32 - 01 Οκτ 2026

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία.

Το πρωί, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα και κατέθεσε, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέφανο, παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτας Δημητρίου, του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας:

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλόφρονα πάντοτε υποδοχή σας, και εσάς και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη (Πάλμα).

Είναι πρόδηλη νομίζω η αγάπη σας και την αισθάνομαι και εγώ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οφείλω να πω και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Θέλω, καταρχάς, να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τους θερμότερους χαιρετισμούς της ελληνικής Κυβέρνησης, του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και όλου του ελληνικού λαού, ο οποίος πάντοτε, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό και σήμερα, την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, πανηγυρίζει μαζί σας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κι εμείς, με τις νέες δυνατότητες τις οποίες δημιουργούμε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.

Και πάλι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλόφρονα και γεμάτη αγάπη – όχι μόνο για τη γνωστή κυπριακή φιλοξενία – υποδοχή σας και να μεταφέρω προς όλους τους Κύπριους τις ευχές μου για υγεία και μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία σας, και επίσης για τη διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού ότι οφείλουμε να στηρίζουμε το αδελφό κυπριακό κράτος».

Αμέσως μετά, ο κ. Δένδιας κατέθεσε, μαζί με τον κ. Χριστοδουλίδη, στέφανο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Εν συνεχεία, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το πέρας της οποίας δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που, μαζί με τον Αρχηγό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον Στρατηγό Χούπη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Λευκωσία, στην παρέλαση με την οποία τιμάμε την Επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

Η σημερινή παρέλαση προβάλλει μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού: την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος που συμπληρώνει σήμερα 66 χρόνια ζωής.

Ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής.

Αλλά δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ότι είναι ένα κράτος που, επί μισό και πλέον αιώνα, υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει.

Υπάρχει ένα δίδαγμα, ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η Δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.

Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην Ελληνική Δημοκρατία με την «Ατζέντα 2030». Με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα ήθελα να πω εδώ, από τη Λευκωσία, ότι η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά «φτερά» σήμερα πάνω από τον χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΥΚ.

Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.

Θα ήθελα επίσης μια τελική προσωπική παρατήρηση. Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός κατά την άφιξή μου στην παρέλαση.

Θα μεταφέρω αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης στην Αθήνα.

Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία!».

Στην παρέλαση παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Πρέσβεις, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι.

Στην παρέλαση συμμετείχαν, από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ και Μέσα (Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106). Συμμετείχε επίσης ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ), ενώ πραγματοποιήθηκε διέλευση ζεύγους ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 άνωθεν του χώρου της παρέλασης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» ναυλοχεί στο λιμάνι της Λάρνακας και είναι ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη.

Χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου και Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Μιχάλη Τζιώρτα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας Ανδρέα Αθανασίου και το μέλος της Επιτροπής Κατεχομένων Δημήτρη Χειλιμήντρη. Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»
Ειδήσεις

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα
Πολιτική

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου από την Τουρκία
Πολιτική

Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου από την Τουρκία

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 15:31

Γαλλία: Αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 15:30

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί και να εγκαταλείψει την πρακτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή

Ανεμοδείκτης
01/10/2026 - 15:22

Λίγο πριν την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιος θέλει εντάσεις με τους Αμερικανούς;

Πολιτική
01/10/2026 - 15:10

Γερουλάνος: Εμείς θέλουμε πολίτες που στέκουν περήφανα στα πόδια τους - Η ΝΔ τους θέλει εξαρτημένους

Πολιτική
01/10/2026 - 15:02

Μητσοτάκης για Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Έως 160 δωρεάν ωφελούμενοι την ημέρα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
01/10/2026 - 15:00

MEGA BROKERS: Με εξαγορά της Deal Insurance ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη

Οικονομία
01/10/2026 - 14:57

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια σχεδόν €13 δισ. προς 46.000 επιχειρήσεις - Το 77% σε ΜμΕ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:54

Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία - Πάνω από 600 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Πολιτική
01/10/2026 - 14:53

Απάντηση Μαρινάκη στην Τουρκία για το καλώδιο: Δεν τίθεται θέμα άδειας – Το έργο θα προχωρήσει κανονικά

Πολιτική
01/10/2026 - 14:36

Τσουκαλάς: Οι 120 δόσεις που έφερε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της αγοράς

Πολιτική
01/10/2026 - 14:32

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:25

Δήλωση στήριξης Μπέρναμ στους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι: «Θα ανησυχούσα πολύ αν έφευγαν»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/10/2026 - 14:23

Το MG4 Urban στην Ελλάδα

Οικονομία
01/10/2026 - 14:18

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση

Ομόλογα
01/10/2026 - 14:14

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών

Νομίσματα
01/10/2026 - 14:12

Bitcoin: Έντονες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία PCE – Προσπάθεια σταθεροποίησης στα €84.000

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/10/2026 - 14:02

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετική εξέλιξη η παράταση για τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης

Οικονομία
01/10/2026 - 13:56

ΤτΕ: Στο 4,79% τα τραπεζικά επιτόκια των δανείων τον Αύγουστο

Ναυτιλία
01/10/2026 - 13:56

Καθέλκυση του MSC World Atlantic

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:54

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη: «Πνίγονται» Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 13:51

Ο ΣΒΣΕ συνυπογράφει την Κοινή Δήλωση «Made in Europe» και ζητά δίκαιο ανταγωνισμό

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:38

Λεκορνί: Περικοπές €43 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2027 – Στόχος η μείωση του ελλείμματος στο 5%

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 13:37

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:03

Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Αναλύσεις
01/10/2026 - 12:55

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:50

O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe

Πολιτική
01/10/2026 - 12:42

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:30

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Υγεία
01/10/2026 - 12:29

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
01/10/2026 - 12:27

Το Stérimar επανασυστήνεται στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ