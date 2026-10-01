Γερουλάνος: Εμείς θέλουμε πολίτες που στέκουν περήφανα στα πόδια τους - Η ΝΔ τους θέλει εξαρτημένους

«Ακούω την κυβέρνηση να μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Την ακούω επίσης να μιλάει για λαϊκισμό. Χρησιμοποιεί τις λέξεις για να περιγράψει δύο διαμετρικά διαφορετικούς τρόπους διακυβέρνησης. Δεν είναι όμως. Για την Κυβέρνηση τουλάχιστον», σημείωσε σήμερα (1/10) στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Και συμπλήρωσε: «Για την Κυβέρνηση η διαφορά μεταξύ λαϊκισμού και μεταρρύθμισης είναι… πάνω κάτω έξι μήνες. Τόσο της παίρνει για να μετατρέψει αυτό που η Κυβέρνηση βαφτίζει «λαϊκισμό», επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ, σε «μεταρρύθμιση» επειδή το λέει η ίδια. Έξι μήνες πάνω κάτω, μπορεί και λιγότερο. Ως δια μαγείας. Τι να πω, για τις 120 δόσεις; Λαϊκισμός όταν τις έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Λαϊκισμός και στη ΔΕΘ. Ξαφνικά χθες, ένα μήνα μετά, «μεταρρύθμιση». Τι έκανε τον λαϊκισμό, μεταρρύθμιση; Δεν φαντάζομαι να είναι οι δημοσκοπήσεις… Λέτε; Μακάρι να ήταν ωρίμανση της ιδέας. Μακάρι να ήταν απλά σύγχυση ή έστω διγλωσσία. Αλλά δεν είναι. Είναι αντίσταση. Για ένα λόγο: Διότι θέλει τον πολίτη εξαρτημένο. Μετά από επτά χρόνια αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι θα προτιμήσει με κάθε τρόπο να δώσει επίδομα με την υπογραφή “Μητσοτάκης” από το να δημιουργήσει ένα πραγματικό μηχανισμό που δίνει έστω και μια ανάσα στον πολίτη».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ, για μια ακόμη φορά, κατέθεσε σήμερα δύο σημαντικές τροπολογίες: Η πρώτη αφορά τη δημιουργία μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση στα καύσιμα, όταν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα Φ.Π.Α. για το δημόσιο από την ενεργειακή ακρίβεια. Η δεύτερη την κατάργηση της Golden Visa μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Με σκοπό τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα».

Και πρόσθεσε: «Οι τροπολογίες δεν έχουν προσωπική υπογραφή. Έχουν πολιτική υπογραφή. Και αφορούν ένα βασικό πράγμα που διαφοροποιεί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Εσείς θέλετε πολίτες εξαρτημένους. Εμείς πιστεύουμε σε πολίτες που στέκουν περήφανα στα πόδια τους. Για εμάς, αυτές οι τροπολογίες είναι πραγματικά μεταρρυθμιστικά βήματα για τους πολίτες και την οικονομία. Για εσάς είναι λαϊκισμός. Τώρα. Γιατί σε λίγο θα είναι μεταρρύθμιση. Και τότε θα τις ψάχνετε. Βέβαια, τότε θα ψάχνετε και τις καρέκλες σας. Διότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιοι είστε. Και κόμματα που προτιμούν να κρατούν τον κόσμο εξαρτημένο από το να ανοίξουν πόρτες και να του δώσουν ευκαιρίες, τα στέλνει σπίτι τους».

«Ανάγκη πολιτικής αλλαγής για μία κυβέρνηση που γνωρίζει την αγορά και νοιάζεται πώς θα λειτουργήσει καλύτερα»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναλύοντας τα ζητήματα του νομοσχεδίου είπε συγκεκριμένα: «Για όποιον γνωρίζει την αγορά, ένα νομοσχέδιο για άμεσες ξένες επενδύσεις, οφείλει να απαντάει τρία θεμελιώδη ερωτήματα: Γιατί τις θέλει. Πώς θα τις φέρει. Και πώς θα τις κρατήσει. Το νομοσχέδιο δεν απαντάει σε κανένα από τα τρία ερωτήματα. Άρα συζητούμε για μέτρα ατάκτως ειρημένα, χωρίς στόχευση, χωρίς προοπτική».

Ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψε τι νομοσχέδιο θα έφερνε μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πρώτον, ένα νομοσχέδιο που ξέρει τι θέλει να πετύχει. Εμείς θέτουμε τρεις βασικούς στόχους για κάθε επένδυση. Ένα, την καταπολέμηση των κοινωνικών, γεωγραφικών και διαγενεακών ανισοτήτων. Δύο, την καλύτερη αξιοποίηση και καταμερισμό των πλουτοπαραγωγικών πηγών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας. Και τρία, την αύξηση της παραγωγικότητας».

«Το δεύτερο που θα έκανε ένα νομοσχέδιο ΠΑΣΟΚ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις θα ήταν να φτιάξει το επενδυτικό περιβάλλον. Εσείς προσπαθείτε να δώσετε κίνητρα. Δεν μιλάτε όμως καθόλου για όλα εκείνα τα στοιχεία της οικονομίας που δημιουργούν εμπόδια στο το να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα η γραφειοκρατία, η ψηφιακή γραφειοκρατία, η νομοθετική παράνοια ή η απουσία στρατηγικών στόχων. Τρία συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής η Ελλάδα στη δυσκολία του επιχειρείν. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το Global Business Complexity Index του TMF Group. Ξέρετε τι λέει αυτό σε απλή γλώσσα; Αν θέλεις να επενδύσεις στην Ελλάδα, ή βρες επένδυση χωρίς ρίσκο, ή βρες επένδυση με τεράστιες αποδόσεις, ή βρες πρόσβαση στο Μαξίμου. Για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό φωνάζει “μπανανία”».

«Και το τρίτο που θα κάναμε ως κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θα ήταν να δούμε πώς θα τις κρατήσουμε. Βασικό στοιχείο για να κρατήσεις επενδύσεις είναι η σταθερότητα των στόχων, του νομικού καθεστώτος και των φορολογικών συντελεστών. Για το τελευταίο δεν λέτε τίποτα. Για το νομικό καθεστώς δεν έχετε κλείσει βασικά θέματα, όπως το χωροταξικό σχεδιασμό».

Σχολιάζοντας την τωρινή κατάσταση στις ξένες επενδύσεις, ο Βουλευτής της Α΄Αθήνας διερωτήθηκε: «Δεν σας κάνει εντύπωση ότι μεγάλη μερίδα των λεγόμενων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι εξαγορές και όχι νέες επιχειρήσεις; Δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί; Η απάντηση είναι απλή: διότι οι ξένοι ρισκάρουν μόνο εκεί που ρισκάρουν οι Έλληνες. Γιατί; Διότι εκεί ή έχει στρώσει το νομοθετικό καθεστώς, βλέπε ναυτιλία, ή θα βρούνε Έλληνες συνέταιρους που ξέρουν να κινηθούν στον λαβύρινθο της ελληνικής γραφειοκρατίας και πολυνομίας. Καθώς και στους διαδρόμους των υπουργείων. Από τον κάτω κάτω μέχρι τον πάνω πάνω όροφο».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παύλος Γερουλάνος» είπε: «Θα το πω απλά. Αν θέλεις να φέρεις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα πρέπει να ξέρεις τι θέλεις και να νοιάζεσαι πώς αυτό θα γίνει πράξη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι σαν να γράφηκε από ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα, και δεν δίνουν δεκάρα για το αν αυτή η αγορά θα μπορέσει ποτέ να λειτουργήσει σωστά. Και στις ξένες επενδύσεις είναι ώρα να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Να βάλουμε την Ελλάδα πρώτα, βάζοντας τον πολίτη στο επίκεντρο των πολιτικών μας και σχεδιάζοντας με ορίζοντα δεκαετίας. Μία Ελλάδα που μας χωράει όλες και όλους. Όπως αποδείχθηκε με την φετινή ΔΕΘ, αυτά μπορεί να το κάνει μόνο μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».