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O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe
Επιχειρήσεις
12:50 - 01 Οκτ 2026

O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe

Reporter.gr Newsroom

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Η ΣΟΛ Crowe, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και μέλος του διεθνούς δικτύου Crowe Global, ενσωματώνει στο δυναμικό της τον Αλκιβιάδη Σιαράβα, ο οποίος αναλαμβάνει τον νεοσύστατο ρόλο του Chief Marketing Officer. Θα έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού σε marketing και επικοινωνία, ενώ θα υποστηρίζει και το business development, με στόχο να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας και να ενδυναμώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη στρατηγική επικοινωνία, το marketing και την εταιρική υπευθυνότητα, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης σε κορυφαίους πολυεθνικούς ομίλους, στον διαφημιστικό, τον συμβουλευτικό και τον τραπεζικό κλάδο. Το 2022 συμπεριλήφθηκε στη λίστα Marketers Powerlist 100 του περιοδικού Marketing Week, ενώ το 2024 διακρίθηκε τόσο στη Corporate Communication Directors 100 Powerlist του ίδιου περιοδικού όσο και στη Diversity & Inclusion 50 Powerlist του HR Professional. Συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Εταιρικής Βιωσιμότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και στην Επιτροπή Συμπερίληψης & Ισότητας του ΣΕΒ, ενώ ευρύτερα στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες για την ισότητα στον εργασιακό χώρο.

Ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe, σημείωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Αλκιβιάδη Σιαράβα στη ΣΟΛ Crowe. Η θεσμοθέτηση του ρόλου του Chief Marketing Officer αποτελεί κομβικό βήμα της στρατηγικής μας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας, την περαιτέρω ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος και τη θωράκιση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά. Η αποδεδειγμένη πορεία του Αλκιβιάδη σε απαιτητικούς ρόλους αποτελεί ισχυρό κεφάλαιο και εχέγγυο για την αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρησιακού μας πλάνου».

«Χαίρομαι πραγματικά που θα συνδράμω στη χάραξη marketing στρατηγικών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΣΟΛ Crowe σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, από τον έλεγχο έως τις φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει κάτι που δεν αποκτάται εύκολα, μια κληρονομιά δεκαετιών χτισμένη πάνω στη γνώση και στην εμπιστοσύνη χιλιάδων επιχειρήσεων. Μαζί με την ομάδα, θα συνδυάσουμε αυτή την κληρονομιά με τις πλέον σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, με μια επικοινωνία καθαρή και ανθρωποκεντρική, η οποία αναδεικνύει στην πράξη την αξία που δημιουργούμε για τους πελάτες μας, για την επιχειρηματικότητα, για τους ανθρώπους μας και για την κοινωνία.», ανέφερε ο Αλκιβιάδης Σιαράβας.

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