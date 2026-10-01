Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη: «Πνίγονται» Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και εγκλωβισμοί, ενώ οι Αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Αξό να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων. Η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει σημαντικά, ενώ σε σημεία του οικισμού έχουν εισέλθει νερά και έχουν παρασυρθεί φερτά υλικά.

Στα Ζωνιανά, μάλιστα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό οδηγού από αυτοκίνητο, ενώ έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltahdalbqe1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο

Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι με προορισμό το ποιμνιοστάσιό του καθώς ανησυχούσε μήπως τα πρόβατά του είχαν κινδυνεύσει από την έντονη βροχόπτωση και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltfsx9t5wnt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υποχώρησε γέφυρα στον Μυλοπόταμο – Στο νοσοκομείο ζευγάρι

Στην περιοχή Δισκουρίου, κοντά στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν την υποχώρηση τμήματος γέφυρας. Την ώρα που ένα ζευγάρι περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, το όχημα βρέθηκε στο χάσμα που δημιουργήθηκε και οι δύο επιβαίνοντες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου έχει περιγράψει την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι τοπικές Αρχές ζητούν από κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παραμένει σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης για κτηνοτρόφο που αγνοείται από το βράδυ της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltd6b2bvyq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltcvxnvugg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει επανειλημμένα το 112, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους από τα έντονα φαινόμενα και ζητώντας περιορισμό ή αποφυγή των μετακινήσεων.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη νωρίς το πρωί στους κατοίκους και επισκέπτες των Ζωνιανών, των Λιβαδίων και του ορεινού όγκου του Μυλοποτάμου, με σύσταση να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ακολούθησε μήνυμα για τη Μινώα Πεδιάδα Ηρακλείου, όπου επίσης ζητήθηκε από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Νέο 112 ενεργοποιήθηκε και στον Δήμο Αγίου Νικολάου, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η προειδοποίηση αφορά τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μίλατο και τις Λίμνες.

Οι Αρχές εφιστούν ιδιαίτερα την προσοχή των οδηγών, καθώς σε αρκετά σημεία έχουν καταγραφεί φερτά υλικά, συσσώρευση υδάτων, κατολισθήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltam6d91l7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlt9su8qzy9t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση στο Ηράκλειο

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο Ηράκλειο από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει επηρεάσει τη λειτουργία γεωτρήσεων στις περιοχές Τυλίσσου, Κρουσώνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλειών, Καρκαδιώτισσας και άλλων περιοχών.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση σε μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί εκ περιτροπής διανομή νερού έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και επαναλειτουργήσουν οι γεωτρήσεις. Η ΔΕΥΑΗ καλεί τους πολίτες να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν καταγραφεί σε περιοχές του Ηρακλείου, μεταξύ άλλων στις Μεσαμπελιές και τις Βασιλειές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlteekjjr47t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltd8hb6c57t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μεγάλα ύψη βροχής – Επιμένουν τα φαινόμενα

Η ένταση των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται και στα ύψη νερού που έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν από μετεωρολόγους, ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες βροχής έχουν σημειωθεί στα Ζωνιανά, στα Χανιά και στην Ασή Γωνιά.

Παράλληλα, στοιχεία του meteo.gr για το διάστημα από το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου έως το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου καταγράφουν σημαντικά ύψη βροχής σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ άλλων στο Τζερμιάδο Λασιθίου, τη Σαμαριά, τον Σέμπρωνα Χανίων, τα Σταυράκια Ηρακλείου και το Σπήλι Ρεθύμνου.

Η ΕΜΥ έχει διατηρήσει την «κόκκινη» προειδοποίηση για την Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης αναμένεται πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων σε τμήματα της Κρήτης. Ωστόσο, η βελτίωση δεν αναμένεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Νέα επιδείνωση προβλέπεται από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά προς τα ανατολικά τμήματα του νησιού, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων περιοχές του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η Πυροσβεστική έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στην Κρήτη με προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση πλημμυρικών περιστατικών και πιθανών εγκλωβισμών.

Παράλληλα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών έχουν ληφθεί μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων σε περιοχές του νησιού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, με απαγορευτικά απόπλου να έχουν εκδοθεί από λιμένες της Αττικής.

Οι αρμόδιες Αρχές επαναλαμβάνουν την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν ρέματα, ποτάμια, κατολισθήσεις ή προβλήματα στο οδικό δίκτυο, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltbw4co9qkp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}