MEGA BROKERS: Με εξαγορά της Deal Insurance ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη

Η MEGA BROKERS ανακοινώνει την εξαγορά της Deal Insurance, ενός από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορεία της Κρήτης, με δίκτυο άνω των 50 συνεργατών και σημαντική παρουσία στην τοπική ασφαλιστική αγορά.

Η Deal Insurance έχει αναπτυχθεί μέσα από ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης, βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και σταθερή επένδυση στους συνεργάτες της. Οι μέτοχοί της, Ιωάννης Θαλασσινάκης, Ιάκωβος Δρυγιανάκης, Χάρης Γιαλιτάκης και Βάσω Χατζηδάκη, έχουν δημιουργήσει έναν οργανισμό με ισχυρές ρίζες στην Κρήτη και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της MEGA BROKERS για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο σύγχρονης και περισσότερο ολοκληρωμένης πλατφόρμας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά.

Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, CEO της MEGA BROKERS, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Deal Insurance στην οικογένεια της MEGA BROKERS. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, με ισχυρό δίκτυο συνεργατών, βαθιά παρουσία στην Κρήτη και μια επιχειρηματική κουλτούρα που ταιριάζει απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία.

Στόχος μας είναι να χτίζουμε συνεργασίες που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Να δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ήδη δημιουργήσει κάτι επιτυχημένο περισσότερα εργαλεία, μεγαλύτερη πρόσβαση στην ασφαλιστική αγορά, τεχνολογία, νέες λύσεις και τη δύναμη μιας μεγαλύτερης πλατφόρμας.

Πιστεύω ότι το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα χτιστεί μέσα από ισχυρές συνεργασίες, όπου η επιχειρηματικότητα και η προσωπική σχέση συνδυάζονται με την κλίμακα, την τεχνολογία και την εξειδίκευση. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία επενδύουμε σταθερά.»

Οι μέτοχοι της Deal Insurance ανέφεραν:

«Η Deal Insurance δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με επίκεντρο τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες της και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κρήτη.

Στη MEGA BROKERS βρήκαμε έναν οργανισμό που συμμερίζεται αυτή τη φιλοσοφία και ταυτόχρονα μπορεί να μας προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, περισσότερα εργαλεία και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

Βλέπουμε αυτή τη συνεργασία ως την αρχή ενός νέου και ιδιαίτερα δυναμικού κεφαλαίου.»

Η συνεργασία δημιουργεί σημαντικές συνέργειες σε προϊόντα, ασφαλιστικές αγορές, τεχνολογία, εκπαίδευση και υποστήριξη συνεργατών, ενώ ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της MEGA BROKERS στην Κρήτη.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της MEGA BROKERS, η οποία συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και συνεργασίες με ισχυρές επιχειρηματικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.