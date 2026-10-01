Οι αποδόσεις των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλο τον κόσμο σημείωσαν απότομη άνοδο, καθώς οι ανησυχίες για τα διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα κυριαρχούν σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη αγορά.

Ενδεκτικά, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ έφτασε έως και το 5,338%, στο υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδό της από τον Απρίλιο του 2002, προτού περιορίσει την άνοδό της.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,6702%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 4,91%.

Το κόστος κρατικού δανεισμού αυξήθηκε την Πέμπτη σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίζοντας μια τάση που διαρκεί εδώ και μήνες, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη πολιτικής δράσης με στόχο την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα επιτόκια αυξάνονται.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα ακολούθησαν παρόμοια πορεία, με τις αποδόσεις των γαλλικών και βρετανικών ομολόγων μεγάλης διάρκειας να αυξάνονται έως και 10 μονάδες βάσης, πριν αντιστρέψουν την πορεία τους.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund, που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,6179% — το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Αλλού στην Ευρώπη, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,9501%, της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,7171%, ενώ η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,483%.

To ελληνικό δεκαετές κινείται ανοδικά στο 4,510%.

Οι αγορές ομολόγων κινούνται ολοένα και περισσότερο παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος παρεμποδίζει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο Brent, που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα, σημείωσαν νέα άνοδο την Πέμπτη (1/10), πλησιάζοντας και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι.