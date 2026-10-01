Μητσοτάκης για Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Έως 160 δωρεάν ωφελούμενοι την ημέρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, το οποίο θα αποτελέσει αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα ατόμων με άνοια, Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο θα αναπτυχθεί και θα στεγαστεί σε ισόγειο χώρο έκτασης 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτήριο που παραχωρείται από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, όπως νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και συστηματικής παρακολούθησης, συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών και φροντιστών, ακόμα και μέσω τηλεϊατρικής, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας, φροντιστές και νέους επιστήμονες.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, η νέα δομή θα εξυπηρετεί δωρεάν έως 160 ωφελούμενους ημερησίως, ασθενείς και φροντιστές, και περίπου 5.000 ετησίως.

Το Κέντρο θα αναλάβει, παράλληλα, την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και μεθόδων αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των δομών κατά της άνοιας στην Ελλάδα, και θα υποστηρίζει δράσεις εθελοντισμού, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινωνίας των πολιτών.

«Σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ, παράλληλα, το Κέντρο θα προωθεί και την έρευνα αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με τη δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά», επισήμανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός.

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2027, αφού ολοκληρωθούν εργασίες για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στη συνέχεια θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και την άνοιξη του 2028 προγραμματίζεται η μετάβαση σε κανονική λειτουργία.

Η δημιουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του κράτους με την Εθνική Τράπεζα και 12 κορυφαία κοινωφελή ιδρύματα, που συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία ‘21», σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Η ανακαίνιση του χώρου, η αγορά του εξοπλισμού και θα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα χρηματοδοτηθούν χάρη σε δωρεά των Μελών της «Πρωτοβουλίας ‘21» που συμπράττουν στο εγχείρημα αυτό, ύψους 4,49 εκατομμυρίων ευρώ. Βασικός φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Τα ιδρύματα που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ‘21», είναι: Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και Ίδρυμα Ωνάση.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί φτάσαμε στο σημερινό σημείο, επειδή ακριβώς κατάφερε να συνεργαστεί η πολιτεία με την κοινωνία των πολιτών, όπως εκπροσωπείται από τα ιδρύματα, με την τοπική Εκκλησία, με τον Δήμο. Και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας, αντιμετωπίζεται και από όλους μας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει πολύ συγκεκριμένους καρπούς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια, με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση και κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί και αίτημα των οικογενειών πολλές φορές: την εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών που ασχολούνται με τα ζητήματα των ατόμων με άνοια», ανέφερε από την πλευρά της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Επειδή είδα ανάλογες δομές και στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία, το Κέντρο θα γίνει όπως πρέπει να γίνει, και δεν έχει να ζηλέψει, θα έλεγα ότι είναι και καλύτερο», τόνισε ο Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας ‘21», Ιωάννης Μάνος.

*Ευρύτερη μέριμνα για μία ασθένεια της εποχής μας*

Η δημιουργία του νέου Πρότυπου Κέντρου έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη παρέμβαση που υλοποιείται από την πολιτεία για την υποστήριξη ανθρώπων με άνοια ή συναφείς διαταραχές, καθώς και των οικογενειών τους.

Στην Ελλάδα ζουν σήμερα περίπου 214.000 άνθρωποι με άνοια και για τη φροντίδα τους λειτουργούν ήδη 33 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, επτά κέντρα ημερήσιας φροντίδας με κινητές μονάδες, πέντε κινητές μονάδες, ενώ 19 νέα κέντρα έχουν προκηρυχθεί και είναι στη φάση της υλοποίησης.

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν Ιατρεία Μνήμης, εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, ψυχογηριατρικά ιατρεία, καθώς και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) που εξυπηρετούν και άτομα με άνοια.

Ευρύτερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2023–2028 εξελίσσεται σε επτά άξονες: καταγραφή ασθενών, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, στήριξη φροντιστών, θεραπεία, νομοθεσία και δικαιώματα, έρευνα, εκπαίδευση.

*Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού*

«Κυρία και κύριε Υπουργέ, Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητά μέλη της “Πρωτοβουλίας ‘21”,

Θέλω να ξεκινήσω, καταρχάς, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα ιδρύματα, τα οποία σε συνεργασία με την πολιτεία δρομολογούν σήμερα, όπως είδαμε και σε αυτή την παρουσίαση, κάτι πραγματικά μοναδικό: το πρώτο στη χώρα μας πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές.

Είναι ένα κέντρο που χαίρομαι πολύ, Σεβασμιώτατε και αγαπητέ κ. Δήμαρχε, που βρίσκει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, την οποία γνωρίζετε πόσο αγαπώ και πόσο κατά καιρούς έχω ασχοληθεί με τα προβλήματά της.

Όμως, η επιλογή αυτή, όπως είπε και η κα Υπουργός, δεν έχει μόνο τοπικό, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ενώ, παράλληλα, θα προωθεί και την έρευνα αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με τη δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά.

Η υπογραφή, λοιπόν, αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι η πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά έναν παράλληλο “Γολγοθά”.

Όπως αναφέρθηκε, λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέριμνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κα Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.

Πράγματι, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα -είμαι σίγουρος ότι η επιστήμη θα αλλάξει αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα πολύ σύντομα-, ξέρουμε ότι αυτή η ασθένεια ουσιαστικά δεν αντιστρέφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί και με την κατάλληλη θεραπεία, με νοητική, με φυσική άσκηση, με δραστηριότητες που βοηθούν τον ασθενή να παραμένει λειτουργικός για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Θεωρώ σημαντικό ότι την υλοποίηση του σχεδίου, αγαπητέ Κύριλλε, θα την έχει η ΑΕΜΥ. Είναι ο βραχίονας του Υπουργείου Υγείας, που αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα, έχοντας μια σημαντική εμπειρία, μεταξύ των άλλων και του πρότυπου Κέντρου Αποκατάστασης στην Κερατέα.

Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας με την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια στα Γιάννενα, στο Κιλκίς, στην Καστοριά, στη Λακωνία, στη Ροδόπη, αλλά και μια δεύτερη στην Αθήνα.

Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό πόλο το Περιστέρι, σε ένα κτήριο, μάλιστα, το οποίο παραχωρεί, Σεβασμιώτατε, η τοπική Μητρόπολη.

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί φτάσαμε στο σημερινό σημείο, επειδή ακριβώς κατάφερε να συνεργαστεί η πολιτεία με την κοινωνία των πολιτών, όπως εκπροσωπείται από τα ιδρύματα, με την τοπική Εκκλησία, με τον Δήμο. Και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας, αντιμετωπίζεται και από όλους μας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει πολύ συγκεκριμένους καρπούς.

Ξέρουμε ότι ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ο ίδιος ή βοηθώντας κάποιο κοντινό του πρόσωπο. Και ξέρουμε καλά ότι η τάση αυτή θα είναι αυξητική, καθώς ο πληθυσμός μας μεγαλώνει σε ηλικία.

Ξέρουμε, όμως, επίσης, ότι η πρόοδος της τεχνολογίας και της ιατρικής θα μας δώσει, κα Υπουργέ, μάλλον και τη δυνατότητα να μπορούμε να διαγνώσουμε πιο γρήγορα τις περιπτώσεις εκείνες των συμπολιτών μας που είτε αρρωσταίνουν σε πρώιμο στάδιο και δεν το γνωρίζουν είτε ενδέχεται να αρρωστήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή την έμφαση στην πρόληψη, διότι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα -αυτό είναι ένας γενικός κανόνας για τη δημόσια υγεία- θα καθορίσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής μας σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα.

Και αυτό απαιτεί μια συνολική αλλαγή κουλτούρας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία, όχι απλά ως μία παρέμβαση όταν ο ασθενής αρρωστήσει και φτάσει σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο, αλλά ως μία στάση ζωής.

Και χαίρομαι γιατί, πράγματι, πέραν των πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τα καινούργια νοσοκομεία μας, με τα καινούργια Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, με την τηλεϊατρική η οποία πια μπαίνει για τα καλά στη ζωή των πιο απομακρυσμένων περιοχών, χαίρομαι, όμως ιδιαίτερα, γιατί καταφέραμε και έχουμε κάνει πράξη ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όσον αφορά τις προληπτικές εξετάσεις.

Και αυτή, πράγματι, είναι μία αλλαγή αντίληψης ολόκληρου του πληθυσμού απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία. Η δυνατότητα δηλαδή να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι αν προβούν σε μία προληπτική εξέταση τώρα, μπορεί να εντοπίσουν ενδεχομένως ένα πρόβλημα που δεν το γνωρίζουν, να αντιμετωπίσουν μία νόσο η οποία σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο φτηνά -τολμώ να πω- για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Νομίζω ότι την ίδια πρόοδο, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κάνουμε και στα ζητήματα της άνοιας, του Alzheimer, των υπόλοιπων νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Όσο προχωράμε σε έγκαιρη διάγνωση τόσα περισσότερα περιστατικά θα κληθούμε να διαχειριστούμε. Και αυτό προφανώς αυξάνει και τις απαιτήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αλλά σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και θέλω εδώ να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλες τις οργανώσεις των πολιτών, τις οργανώσεις των ασθενών που εκπροσωπούν τους συμπολίτες μας που πάσχουν από άνοια, από Alzheimer, από τέτοιου είδους ασθένειες, διότι, όπως είπε και η Υπουργός και ο Γιάννης, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να χάνει βασικές νοητικές ικανότητες μπροστά στα μάτια σου και αυτό είναι επώδυνο και πολύ δύσκολο, κυρίως για τις οικογένειες που καλούνται να το διαχειριστούν.

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν μια κατάσταση, η οποία αντικειμενικά είναι δύσκολη και δυστυχώς θα βαίνει επιδεινούμενη.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γι’ αυτή τη συμμαχία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα για το κοινό καλό, η οποία εκδηλώνεται και στη σημερινή εκδήλωση. Ξέρετε, πιστεύω πολύ σε τέτοιες συμπράξεις. Θεωρώ ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε, σε μια εποχή δημοσιονομικής στενότητας για όλες τις κυβερνήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία των πολιτών, τα Ιδρύματα, οι εύποροι συμπολίτες μας να μπορούν να αφήνουν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα σε αυτή την κοινή προσπάθεια που μας αφορά όλους.

Έχουν γίνει πολύ σημαντικές δωρεές στον τομέα της Υγείας. Να σε ευχαριστήσω και Αντώνη προσωπικά για τη δουλειά την οποία έχει κάνει το Ίδρυμα στον τομέα αυτό.

Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό, αγαπητέ Γιάννη, ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, τα οποία προφανώς διατηρούν τη δική τους διακριτή παρουσία στους τομείς που επιλέγουν τα ίδια να ασκούν κοινωφελές έργο. Και να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό το οποίο κάνετε.

Έχουμε και μια πολύ σημαντική παρέμβαση, αγαπητέ μου Νέλο, η οποία θα αφορά το ΚΑΤ.

Αυτές είναι πολύ σημαντικές δωρεές, οι οποίες έρχονται και υποστηρίζουν συνολικά την προσπάθεια την οποία κάνουμε.

Αλλά αυτή η συνεργασία έχει τη δική της ξεχωριστή αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του νεοελληνικού έθνος. Και αυτό το οποίο καλούμαστε ουσιαστικά να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με μία νέα γενιά ευεργετών, οι οποίοι θα κάνουν πράξη αυτή την πεποίθηση την οποία έχουν ότι ένα μέρος της περιουσίας τους -το πόσο θα το προσδιορίσουν σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι- θα πρέπει τελικά να δρομολογείται για το κοινό καλό μέσα από έργα, όπως αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε σήμερα.

Οπότε, εγώ να κλείσω λέγοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, ζητώντας τώρα από όλους τους εμπλεκόμενους να κινηθούν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μπορούμε να εγκαινιάσουμε το έργο αυτό το φθινόπωρο του 2027, όπως έχουμε θέσει στόχο.

Νομίζω ότι θα είναι μία ωραία στιγμή για τη δημόσια υγεία, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι πάσχουν από αυτές τις ασθένειες, για τους συγγενείς, αλλά και μία ωραία μέρα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ειδικά για τη Δυτική Αθήνα.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε από την πλευρά της: «Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων, Σεβασμιώτατε Περιστερίου, αξιότιμε και αγαπητέ μας Δήμαρχε.

Για εμάς είναι μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί μετά από αρκετό διάστημα που έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια, είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καλύτερη φροντίδα, την πρόληψη και την ολοκληρωμένη στήριξη και των οικογενειών και των ατόμων που εντοπίζονται με άνοια στη χώρα μας.

Κύριε Πρόεδρε, πριν από αρκετούς μήνες, όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, με είχαν εντυπωσιάσει δύο δεδομένα που έθεσα υπόψιν μου από τη μελέτη που διεξήγαγαν τα ιδρύματα.

Το πρώτο ήταν ότι στα δυτικά, στον δυτικό τομέα Αθηνών, έχουμε τις μεγαλύτερες ανισότητες στα θέματα που αφορούν τη φροντίδα της άνοιας. Γι’ αυτό επέλεξαν τα ιδρύματα να γίνει το Πρότυπο Κέντρο Αριστείας για την Άνοια σε αυτή την περιοχή της Αττικής. Έτσι, λοιπόν, ερχόμαστε σήμερα να καλύψουμε ένα διπλό κενό: ένα τοπικό και ένα εθνικό.

Η χώρα, παρότι διαθέτει αρκετές οργανώσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό, δεν έχει ενιαία συστήματα ποιότητας, standards στην παροχή φροντίδας, μία σειρά από διαδικασίες προτυποποιημένες που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξαφανίσουμε τις ανισότητες και σε αυτόν τον τομέα της άνοιας και να προσπαθήσουμε να επεκταθούμε και σε κάποια ζητήματα στα οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε δείξει ως χώρα, ως σύστημα, πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Μιλώ για την πρόληψη.

Το δεύτερο το οποίο με εξέπληξε είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεραπείες, -φαρμακευτικές παρεμβάσεις, να είμαι πιο ακριβής-, οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν πάρα πολύ την εξέλιξη των νοσημάτων αυτών και εν πολλοίς δεν είναι γνωστές στους επιστήμονες της χώρας μας, δεν είναι διαθέσιμες σε πολλές από τις δομές μας.

Έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια, με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση και κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί και αίτημα των οικογενειών πολλές φορές: την εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών που ασχολούνται με τα ζητήματα των ατόμων με άνοια.

Έχουμε στη χώρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να έχουν έρθει από άλλες χώρες, να είναι πρόσφυγες, να εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι συγγενείς ατόμων με άνοια, που αναλαμβάνουν αυτόν τον δύσκολο και πολύ απαιτητικό ρόλο.

Ερχόμαστε, λοιπόν, μέσα από ένα manualized, δηλαδή προτυποποιημένο τρόπο, που μπορεί και να αξιολογηθεί η φροντίδα, μπορεί να είναι εύκολοι οι κύκλοι αποτύπωσης αυτής της παροχής υπηρεσιών και να εντοπίζουμε έγκαιρα τα προβλήματα για να μπορούμε να παρέχουμε ενίσχυση και να έχουμε καλύτερες βελτιώσεις.

Υπάρχει κάτι το οποίο μοιράζονται μαζί μας, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω πολύ, νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε τον λόγο στους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, θέλω όμως να κλείσω με το εξής.

Υπάρχει κάτι που ζουν οι άνθρωποι και νομίζω ότι όλες και όλοι όσοι έχουμε βιώσει στο περιβάλλον μας είτε τον τύπο Alzheimer είτε κάποια άλλη μορφή άνοιας, είναι σαν να χάνεις τον άνθρωπο εν ζωή και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσβάστακτο.

Και πέρα από το να έχεις κοντά σου έναν ψυχολόγο, χρειάζεσαι συνήθως την ομάδα των ανθρώπων που το έχουν βιώσει πριν από εσένα. Έχουμε δει και σε άλλα προγράμματα, όπως το “Προλαμβάνω”, ότι το να λαμβάνει κανείς υποστήριξη από κάποιον ο οποίος το έχει βιώσει είναι πολύ πιο σημαντικό και πιο αποτελεσματικό από το να έχουμε πολλές ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, οργανώνοντας και αξιοποιώντας περισσότερο τους συλλόγους ασθενών και όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, γιατί σε αυτόν τον αγώνα της μακροχρόνιας φροντίδας, για ένα θέμα που απασχολεί όλο τον δυτικό κόσμο και όχι μόνο, δεν περισσεύει κανένας.

Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες ιδιαιτέρως στον κ. Γιάννη Μάνο για την πολύτιμη βοήθειά του όλο αυτό το διάστημα, τον Μητροπολίτη Περιστερίου, τον Δήμαρχο -μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια που καμιά φορά χρονοτριβούν και μας δυσκολεύουν στο να αποκτήσει σάρκα και οστά μια τέτοια πρωτοβουλία-, την κα Πάσιου, την κα Πατσιαντού, την κα Ματθαίου.

Ευχαριστώ όλες και όλους από καρδιάς και είμαστε εδώ για να σας αποδείξουμε στην πράξη ότι τα δυσκολότερα πέρασαν. Από εδώ και πέρα, στο στάδιο της υλοποίησης, θα είμαστε πολύ πιο ταχείς. Ευχαριστώ θερμά».

Ο Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας ‘21», Ιωάννης Μάνος, ανέφερε: «Καταρχάς, πριν από επτά χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής, με την ομιλία σας, είχαμε εγκαινιάσει την πρώτη φάση της πορείας της “Πρωτοβουλίας ‘21”. Αφορούσε 138 δράσεις σε σχέση με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Σε τρία χρόνια οι δράσεις αυτές ολοκληρώθηκαν, παρά το γεγονός της πανδημίας. Και αυτό δημιούργησε μία πρόσθετη δυναμική, η οποία μας οδήγησε σε μία δεύτερη φάση όπου, επίσης με την παρουσία σας, ασχοληθήκαμε με την κλιματική κρίση και το περιβάλλον.

Και πριν από περίπου έναν χρόνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Σκέρτσου, παρουσιάσαμε τις 38 δράσεις, τα πορίσματα που αφορούσαν το κλίμα και το περιβάλλον και ζητήσαμε από την κυβέρνηση να τις αξιοποιήσει όντας στη διάθεσή της για την οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια.

Εκεί δημιουργήθηκε μία ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ασχοληθούμε -ήταν μία ιδέα του Αντώνη Παπαδημητρίου- με την άνοια και το Alzheimer.

Πέρασε ένας χρόνος από την προηγούμενη συνάντησή μας. Μας είχατε δώσει ραντεβού σε έναν χρόνο για να δούμε αν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Καθυστερήσαμε έναν μήνα παραπάνω και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία.

Και ξέρετε, πολλές φορές με ρωτούν: “μα είναι εύκολο 14, 15, 16 ιδρύματα, με τις προσωπικότητες που είναι επικεφαλής τους, όλα αυτά να γίνουν σε ένα κλίμα συναίνεσης και συναντίληψης;” Ναι, είναι, όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος, όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος συντονισμός.

Και κυρίως, πίστευα πάντα, κ. Πρωθυπουργέ, ότι οι συνεργασίες πάντοτε προσθέτουν, ουδέποτε αφαιρούν. Υπό αυτή την έννοια προχωρήσαμε και σήμερα βρισκόμαστε στην υπογραφή.

Θα ήθελα, λοιπόν, πρώτα από όλα να ευχαριστήσω πραγματικά τον Υπουργό Επικρατείας για τη στήριξή του διαχρονικά, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, με την οποία συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, σας κούρασα πολλές φορές εσάς και τις συνεργάτιδές σας, την κα Ματθαίου, την κα Πατσιαντού, την κα Πάσσιου, την κα Κίτοβα -δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνους που εργάστηκαν-, τον Γιώργο Μπραουδάκη της εταιρείας “Προοπτική”, που είναι ο σύμβουλός μας, την κα Σακκά, που ήταν η πρώτη που συνάντησα όταν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, τους επιστημονικούς μας συμβούλους.

Θα έλεγα ότι κράτησα, κα Υπουργέ -και πιστεύω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε- την πάρα πολύ ουσιαστική διάσταση αυτής της συνεργασίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Περιστερίου και τον Πατέρα Κωνσταντίνο. Συνδυάζετε και οι δύο, Σεβασμιώτατε, την αποφασιστικότητα και την αυστηρότητα στη διαπραγμάτευση αλλά και τη γλυκύτητα του λόγου.

Και τα δύο αυτά δημιουργούν, πάντως, τη δυνατότητα της συνεργασίας και καταφέραμε να συνεργαστούμε με τη βοήθεια επίσης του Δημάρχου Περιστερίου, του κ. Παχατουρίδη, όπου πέρα από τα όσα έχετε κάνει, τα έργα, κ. Δήμαρχε, θα έχετε και ένα πρότυπο κέντρο.

Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη Ρένα Σακελλαρίδου, την αρχιτέκτονα, ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, η οποία ανέλαβε να διαμορφώσει τον χώρο».

Κατόπιν, ο κ. Μάνος παρουσίασε ορισμένες διαφάνειες των χώρων. «Και βέβαια, αυτό θα το αναλάβει η ΑΕΜΥ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπακυρίλλου και την κα Θεοδωροπούλου, γιατί πραγματικά αυτά τα χρόνια αγκάλιασαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και η ΑΕΜΥ είναι εκείνη η οποία θα έχει τη διαχείριση του όλου εγχειρήματός μας», ανέφερε.

Τέλος, ο κ. Μάνος τόνισε ότι τίποτε δεν θα είχε επιτευχθεί εάν δεν υπήρχε η βούληση και η ευαισθησία των Επικεφαλής των Μελών της «Πρωτοβουλίας».

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